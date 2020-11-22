В рамках 10-го тура юношеского чемпионата Украины "Динамо" на выезде сыграло против "Ингульца". Поединок завершился победой киевских гостей 2:4, пишет 24 канал.

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Шикарный гол динамовца

При счете 2:3 болельщики возле экранов своих гаджетов смогли увидеть настоящий шедевр в исполнении полузащитника киевлян Юрия Тлумака. Хавбек подхватил мяч на фланге, мастерски обыграл нескольких соперников и оказался в штрафной площадке команды с Петром.

Динамовец с острого угла без раздумий нанес мощный удар под перекладину. Этот гол установил окончательный счет во встрече – 2:4 в пользу "Динамо".

После победы клуб из столицы продолжает возглавлять таблицу команд U-19. "Ингулец" занимает третью строчку.

Добавим, что Юрий Тлумак пополнил киевский клуб летом 2020 года, перебравшись из львовских "Карпат". Полузащитник является сыном легендарного вратаря львовского футбола Андрея Тлумака.

Молодой футболист уже успел дебютировать в УПЛ за "Львов". Но провел всего 15 минут в прошлом сезоне. Регулярно выступал за молодежные команды "Карпат" U-19 и U-21. Юрий играет на позиции опорника, но также может сыграть на левом фланге полузащиты.

Гол Юрия Тлумака смотрите видео