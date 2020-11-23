У неділю, 22 листопада, трапилося чимало цікавих подій зі світу спорту. Про найцікавіші – читайте у дайджесті Спорт24.

Яремчук здав позитивний тест на COVID-19

Форвард Гента та національної збірної України Роман Яремчук захворів на коронавірус, пише 24 канал.

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24-річний футболіст щойно повернувся з розташування збірної України, де на коронавірус захворіли декілька футболістів, внаслідок чого було скасовано матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.

До слова. На початку серпня Яремчук вже здавав позитивний тест на COVID-19, але повторний тест був негативним.

"Львів" сенсаційно переміг "Десну" та інші результати УПЛ

22 листопада "Десна" на власному полі приймала "Львів" у 10 турі УПЛ. Матч завершився несподіваною перемогою гостей.

Десна після пропущеного м'яча створила багато моментів біля воріт "містян", проте реалізація підвела господарів. 1:0 – Львів сенсаційно перемагає та покидає дно турнірної таблиці. Десна ж поки що тримається четвертою.

Інші результати ігрового дня в УПЛ:

"Минай" переміг СК "Дніпро-1" з рахунком 3:2. Після 10 турів закарпатці йдуть десятими, дніпряни опускаються на 11 сходинку.

"Ворскла" розгромила "Колос" з рахунком 3:0 та зберегла 3 місце в УПЛ. Ковалівці йдуть п'ятими.

Валентина Шевченко захистила титул чемпіонки UFC

У ніч з 21 на 22 листопада Валентина Шевченко вийшла у клітку проти Дженніфер Майї на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Киргистанці вдалось вирвати перемогу у суперниці за рішенням суддів.

Бій відбувся усі п'ять раундів, з яких бразилійка забрала тільки другий. Судді одноголосно віддали перемогу Шевченко.

"Валенсія" взимку спробує придбати Коноплянку

Іспанська "Валенсія" в січні може підписати 31-річного вінгера "Шахтаря" і збірної України Євгена Коноплянку.

Власник "Валенсії" Пітер Лім хоче посилити команду якісними, але недорогими футболістами, і Коноплянка відмінно вписується в цю концепцію.

Кар'єра Коноплянки: коротко