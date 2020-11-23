Коронавірус у Яремчука, сенсаційна перемога ФК "Львів": головні новини спорту 22 листопада
У неділю, 22 листопада, трапилося чимало цікавих подій зі світу спорту. Про найцікавіші – читайте у дайджесті Спорт24.
Яремчук здав позитивний тест на COVID-19
Форвард Гента та національної збірної України Роман Яремчук захворів на коронавірус, пише 24 канал.
Дивіться також Український Мессі: талант "Динамо" обіграв 6 суперників та забив гол-шедевр – відео
24-річний футболіст щойно повернувся з розташування збірної України, де на коронавірус захворіли декілька футболістів, внаслідок чого було скасовано матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.
"Львів" сенсаційно переміг "Десну" та інші результати УПЛ
22 листопада "Десна" на власному полі приймала "Львів" у 10 турі УПЛ. Матч завершився несподіваною перемогою гостей.
Десна після пропущеного м'яча створила багато моментів біля воріт "містян", проте реалізація підвела господарів. 1:0 – Львів сенсаційно перемагає та покидає дно турнірної таблиці. Десна ж поки що тримається четвертою.
Інші результати ігрового дня в УПЛ:
- "Минай" переміг СК "Дніпро-1" з рахунком 3:2. Після 10 турів закарпатці йдуть десятими, дніпряни опускаються на 11 сходинку.
- "Ворскла" розгромила "Колос" з рахунком 3:0 та зберегла 3 місце в УПЛ. Ковалівці йдуть п'ятими.
Валентина Шевченко захистила титул чемпіонки UFC
У ніч з 21 на 22 листопада Валентина Шевченко вийшла у клітку проти Дженніфер Майї на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Киргистанці вдалось вирвати перемогу у суперниці за рішенням суддів.
Бій відбувся усі п'ять раундів, з яких бразилійка забрала тільки другий. Судді одноголосно віддали перемогу Шевченко.
"Валенсія" взимку спробує придбати Коноплянку
Іспанська "Валенсія" в січні може підписати 31-річного вінгера "Шахтаря" і збірної України Євгена Коноплянку.
Власник "Валенсії" Пітер Лім хоче посилити команду якісними, але недорогими футболістами, і Коноплянка відмінно вписується в цю концепцію.
Кар'єра Коноплянки: коротко
- Футболіст є вихованцем "Дніпра", в якому виступав до 2015 року. Згодом Євген перейшов в іспанську "Севілью".
- У 2017 році німецький "Шальке" викупив контракт Євгена за 12,5 мільйона євро. У вересні 2019 року Коноплянка став гравцем "Шахтаря" за 1,5 мільйона євро.
- Його контракт з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2022 року.
Поділитися новиною
-
Чому варто робити ставки на бокс і чи потрібна аналітика5 листопада , 13:30
-
Мертвий удар зі штрафного: гравець "Авангарду" забив неймовірний гол від перекладини – відео20 листопада , 19:42
-
"Удар скорпіона": у Румунії гравець п'ятою у падінні через себе забив гол-шедевр – відео20 листопада , 08:29