В воскресенье, 22 ноября, "Десна" на своем поле принимала "Львов" в 10 туре УПЛ. Матч завершился неожиданной победой гостей.

Десна – Львов 0:1

Гол: Грисьо, 52

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Стоило только "золотым львам" подать признаки жизни на дне турнирной таблицы в матче против полтавской "Ворсклы" (1:0), как тут же последовала очередная неудача – минимальное поражение от "Александрии" (0:1).

Испытания для львовян продолжились матчем против черниговской "Десны", которая точно не собиралась делиться очками с более низкими командами, ведь продолжает с уверенностью смотреть в сторону пары фаворитов борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне.

На старте поединка Сабину почти создал ляп тура, однако его от неудачной попытки выноса мяча с линии ворот спас правый каркас.

На 22-й минуте гости неожиданно вышли вперед. Простой пас от Сабину из глубины в правый фланг штрафной стал голевым для Грисьо, которому удалось переиграть Паста уверенным ударом.

Через несколько минут с тринадцатого углового в этом поединке, с правого фланга, подкрученный подачей, Гуцуляк почти закрутил мяч в ворота, но Костик спас львовян.

Сразу после перерыва команды обменялись опасными моментами. Сначала Паст собой закрыл ворота, отражая удар Казлаускаса с острого угла на левом фланге штрафной.

А через мгновение ответ хозяев – Будковский пробил с рикошетом от защитника, рядом с каркасом пролетел мяч.

Черниговцы всеми силами пытались вырвать хотя бы ничью в матче. На 59-й минуте состоялся эффектный сейв от Костика, которому удалось дотянуться до мяча при ударе головой от Будковского под перекладину. За пару минут Мостовой выполнил великолепный удар низом, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 71-й минуте Костик выполнил феноменальный сейв, парируя опасный удар головой от Будковского в завершении подачи с левого фланга.

В конце матча Будковский потерял просто идеальный момент, чтобы вырвать ничью. С семи метров Филипп расстреливал голкипера и запустил мяч выше ворот. Словно какое-то проклятие преследовало "Десну".

Десна – Львов видеообзор

В итоге, "Десна" потерпела лишь 2 поражения в новом сезоне УПЛ, но сохранила 4 место в турнирной таблице. "Львов", в свою очередь, выиграл только 2 матч, что позволило подопечным Шумского подняться с последнего места в таблице.

Турнирная таблица УПЛ