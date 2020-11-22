22 ноября "Ворскла" на своем поле разгромила "Колос" в матче 10 тура УПЛ.

Ворскла – Колос 3:0

Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65

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Перед матчем

В турнирной таблице соперников разделяло всего одно очко. Полтавчане уверенно стартовали в новом национальном первенстве, но с конца сентября сумели получить только одну победу. В то же время, оборона команды Юрия Максимова отличается надежностью: на данный момент "зелено-белые" пропустили наименьшее количество голов по сравнению с другими представителями элитного дивизиона.

Коваливцы после удачно проведенного прошлого сезона явно намерены вновь побороться за путевку на евроарену. Перед текущим туром команда Руслана Костишина расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

За недолгую историю взаимоотношений соперники провели три очные дуэли (2 в чемпионате и 1 в Кубке Украины). И во всех этих матчах успех праздновали "зелено-белые". Более того, "колоски" еще ни разу не поражали ворота полтавского клуба.

Доминация "Ворсклы"

Полтавчане открыли счет в матче на 31-й минуте. Степанюк на левом фланге раскачал Гавриша и сделал навес на линию вратарской, а Скляр головой точно пробил в противоход голкиперу.

Видео гола Скляра

После перерыва подопечные Максимова не уменьшили напор и довели счет до разгромного. Сначала на 59-й минуте Пердута дважды прокинул мяч соперникам между ног в правом фланге атаки, после чего прострелил, а Волынец перевел мяч точно на ногу Щербаку.

Видео гола Щербака

Через 5 минут после навеса с углового Яворский из пределов вратарской головой отправил мяч в ворота и поставил точку в матче. 3:0.

Таким образом, "Ворскла" продолжила свою победную серию над "Колосом" до 4 матчей и закрепилась на третьем месте в УПЛ. "Колос" с 15 очками сохраняет пятую позицию.

Турнирная таблица УПЛ