Испанская "Валенсия" в январе может подписать 31-летнего вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянку.

Владелец "Валенсии" Питер Лим хочет усилить команду качественными, но недорогими футболистами, и Коноплянка отлично вписывается в эту концепцию. Об этом сообщает Fichajes.net.

Смотрите также Коноплянка хочет покинуть "Шахтер": футболист не видит будущего в составе "горняков"

Нынешняя оценочная стоимость Коноплянки составляет 5 миллионов евро, и это полностью устраивает "Валенсию". Сам футболист, несмотря на 31-летие, "хочет еще одного приключения в своей европейской карьере".

Карьера Коноплянки: коротко

Футболист является воспитанником "Днепра", в котором выступал до 2015 года. Впоследствии Евгений перешел в испанскую "Севилью".

В 2017 году немецкий "Шальке" выкупил контракт Евгения за 12,5 миллиона евро. В сентябре 2019 года Коноплянка стал игроком "Шахтера" за 1,5 миллиона евро.

Его контракт с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года.