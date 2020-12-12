В пятницу, 11 декабря, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока года

На высокое звание претендуют капитан Барселоны Лионель Месси, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвад Баварии Роберт Левандовски, пишет 24 канал.

Смотрите также Олимпик потерял очки в матче с аутсайдером Львовом: видео

Наиболее удачным из футболистов представленной тройки год получился для Левандовски. Вместе с Баварией 32-летний поляк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Внимание! Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря.

Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Норвежец Йоханнес Дале наконец сумел попасть на пьедестал. Великолепная гонка в исполнении биатлониста. Он с нулем одержал дебютную победу на этапах Кубка мира.

По результатам спринта только два украинца отобрались в гонку преследования. Ими стали Артем Прима и Антон Дудченко – 30-я и 52 позиции соответственно. Богдан Цимбал попал в топ-70 – 68 место. Дмитрий Пидручный стал аж 74-м, а последним среди украинцев финишировал Руслан Ткаленко – 87-й.

Сколько украинские клубы заработали в еврокубках

По итогам групповой стадии еврокубков три украинских участника Лиги чемпионов и Лиги Европы – Шахтер, Динамо и Заря – суммарно заработали 83 миллиона евро.

Больше всего на данный момент УЕФА выплатит Шахтеру – команда Луиша Каштру заработала чуть больше 43 миллионов евро. Динамо заработало 35 миллионов евро, а Заря в Лиге Европы получила 4,69 миллиона евро.

Вылетевшие в квалификации Лиги Европы Колос и Десна получат от УЕФА 540 и 280 тысяч евро соответственно.

Хэмилтон вылечился от COVID-19

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус. Это значит, что семикратный чемпион Формулы-1 выступит на гран-при Абу-Даби.

Хэмилтон заболел COVID-19: что известно