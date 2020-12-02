Британский пилот Williams Джордж Расселл выступит на Гран-при Сахира Формулы-1 в составе другой команды. Расселл сядет в болид немецкой команды Mercedes.

Как сообщает Формула-1, Расселл заменит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Примечательно Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части

Причина появления Расселла в Mercedes – положительный тест на COVID-19 у Льюиса Хэмилтона. Он пропустит гонку.

BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend's Sakhir Grand Prix



Jack Aitken steps up for Williams#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

Спасибо Mercedes за то, что поверили в меня

Джордж Расселл рассказал, что с воодушевлением ждет шанса попробовать себя в составе Mercedes.

"Во-первых, я хочу сказать спасибо всем в Williams за то, что дали мне эту возможность. Да, возможно, в этот уикенд я и буду носить гоночный комбинезон другой команды, но я остаюсь гонщиком Williams и буду переживать за свою команду.

Я считаю, что мне выпала прекрасная возможность научиться чему-то новому, работая с лучшей командой в Формуле-1 на данный момент, и вернуться обратно в Williams, став лучше и опытнее и пытаясь помочь Williams улучшить свое положение в чемпионате. И спасибо Mercedes за то, что поверили в меня", – рассказал Расселл.

Гран-при Сахира состоится в воскресенье, 6 декабря.