Джордж Рассел заменит Хэмилтона в Mercedes
Британский пилот Williams Джордж Расселл выступит на Гран-при Сахира Формулы-1 в составе другой команды. Расселл сядет в болид немецкой команды Mercedes.
Как сообщает Формула-1, Расселл заменит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Примечательно Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части
Причина появления Расселла в Mercedes – положительный тест на COVID-19 у Льюиса Хэмилтона. Он пропустит гонку.
Спасибо Mercedes за то, что поверили в меня
Джордж Расселл рассказал, что с воодушевлением ждет шанса попробовать себя в составе Mercedes.
"Во-первых, я хочу сказать спасибо всем в Williams за то, что дали мне эту возможность. Да, возможно, в этот уикенд я и буду носить гоночный комбинезон другой команды, но я остаюсь гонщиком Williams и буду переживать за свою команду.
Я считаю, что мне выпала прекрасная возможность научиться чему-то новому, работая с лучшей командой в Формуле-1 на данный момент, и вернуться обратно в Williams, став лучше и опытнее и пытаясь помочь Williams улучшить свое положение в чемпионате. И спасибо Mercedes за то, что поверили в меня", – рассказал Расселл.
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