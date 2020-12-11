ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера года
ФИФА объявила номинантов на ряд наград, которые будут вручены по итогам 2020 года. Победителей объявят 17 декабря во время онлайн церемонии в Цюрихе.
На высокое звание претендуют капитан Барселоны Лионель Месси, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвад Баварии Роберт Левандовски, пишет 24 канал.
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Наиболее удачным из футболистов представленной тройки год получился для Левандовски. Вместе с Баварией 32-летний поляк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Также ФИФА опубликовала список из трех специалистов-финалистов, претендующих на звание лучшего тренера года.
Финалистами The Best 2020 стали Марсело Бьелса (Аргентина, Лидс), Ханс-Дитер Флик (Германия, Бавария) и Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль).
Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря. В 2019 году статуэтку лучшему футболисту сезона вручили Месси, который опередил Роналду и защитника Ливерпуля Вирджила Ван Дейка.
Что известно о "Золотой мяч"
- Награда ФИФА отличается от приза "Золотой мяч", который вручает французское издание France Football.
- В июле France Football объявило об отмене премии "Золотой мяч" в 2020 году в результате "исключительных обстоятельств, по которым отсутствуют справедливые условия для вручения награды", имея в виду пандемию коронавируса, которая вызвала прекращение сезона в Европе на несколько месяцев и перенесла чемпионат Европы 2020 года на 2021.
- "Золотой мяч" не получит обладателя впервые с 1956 года.
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