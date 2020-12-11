ФИФА объявила номинантов на ряд наград, которые будут вручены по итогам 2020 года. Победителей объявят 17 декабря во время онлайн церемонии в Цюрихе.

На высокое звание претендуют капитан Барселоны Лионель Месси, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвад Баварии Роберт Левандовски, пишет 24 канал.

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Наиболее удачным из футболистов представленной тройки год получился для Левандовски. Вместе с Баварией 32-летний поляк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Также ФИФА опубликовала список из трех специалистов-финалистов, претендующих на звание лучшего тренера года.

Финалистами The Best 2020 стали Марсело Бьелса (Аргентина, Лидс), Ханс-Дитер Флик (Германия, Бавария) и Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль).

Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Coach 2020



Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2 — FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020

Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря. В 2019 году статуэтку лучшему футболисту сезона вручили Месси, который опередил Роналду и защитника Ливерпуля Вирджила Ван Дейка.

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