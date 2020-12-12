Супертрійка футболістів 2020 року, провал українців на Кубку світу: новини спорту 11 грудня
У п'ятницю, 11 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця року
На високе звання претендують капітан Барселони Ліонель Мессі, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду і форвад Баварії Роберт Левандовскі, пише 24 канал.
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Найбільш вдалим з футболістів представленої трійки рік вийшов для Левандовсі. Разом з Баварією 32-річний поляк виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.
Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу у Хохфільцені
У австрійському Хохфільцені стартував третій етап Кубка світу з біатлону. Норвежець Йоганнес Дале нарешті зумів потрапити на п'єдестал. Чудова гонка у виконанні біатлоніста. Він з нулем здобув дебютну перемогу на етапах Кубка світу.
За результатами спринту лише два українці відібрались у гонку переслідуванням. Ними стали Артем Прима та Антон Дудченко – 30-та та 52 позиції відповідно. Богдан Цимбал потрапив у топ-70 – 68 місце. Дмитро Підручний став аж 74-м, а останнім серед українців фінішував Руслан Ткаленко – 87-ий.
Скільки українські клуби заробили в єврокубках
За підсумками групової стадії єврокубків три українські учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи – Шахтар, Динамо і Зоря – сумарно заробили 83 мільйони євро.
Найбільше на даний момент УЄФА виплатить Шахтарю – команда Луїша Каштру заробила трохи більше 43 мільйонів євро. Динамо заробило 35 мільйонів євро, а Зоря в Лізі Європи отримала 4,69 мільйони євро.
Вилетівші у кваліфікації Ліги Європи Колос і Десна отримають від УЄФА 540 і 280 тисяч євро відповідно.
Хемілтон вилікувався від COVID-19
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон здав негативний тест на коронавірус. Це означає, що семиразовий чемпіон Формули-1 виступить на гран-прі Абу-Дабі.
Хемілтон захворів на COVID-19: що відомо
- Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зміг виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.
- Його замінив британський пілот Williams Джордж Расселл. Він сів у болід німецької команди Mercedes.
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