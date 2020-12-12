У п'ятницю, 11 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця року

На високе звання претендують капітан Барселони Ліонель Мессі, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду і форвад Баварії Роберт Левандовскі, пише 24 канал.

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Найбільш вдалим з футболістів представленої трійки рік вийшов для Левандовсі. Разом з Баварією 32-річний поляк виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

До уваги! Церемонія нагородження відбудеться в онлайн-форматі 17 грудня.

Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу у Хохфільцені

У австрійському Хохфільцені стартував третій етап Кубка світу з біатлону. Норвежець Йоганнес Дале нарешті зумів потрапити на п'єдестал. Чудова гонка у виконанні біатлоніста. Він з нулем здобув дебютну перемогу на етапах Кубка світу.

За результатами спринту лише два українці відібрались у гонку переслідуванням. Ними стали Артем Прима та Антон Дудченко – 30-та та 52 позиції відповідно. Богдан Цимбал потрапив у топ-70 – 68 місце. Дмитро Підручний став аж 74-м, а останнім серед українців фінішував Руслан Ткаленко – 87-ий.

Скільки українські клуби заробили в єврокубках

За підсумками групової стадії єврокубків три українські учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи – Шахтар, Динамо і Зоря – сумарно заробили 83 мільйони євро.

Найбільше на даний момент УЄФА виплатить Шахтарю – команда Луїша Каштру заробила трохи більше 43 мільйонів євро. Динамо заробило 35 мільйонів євро, а Зоря в Лізі Європи отримала 4,69 мільйони євро.

Вилетівші у кваліфікації Ліги Європи Колос і Десна отримають від УЄФА 540 і 280 тисяч євро відповідно.

Хемілтон вилікувався від COVID-19

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон здав негативний тест на коронавірус. Це означає, що семиразовий чемпіон Формули-1 виступить на гран-прі Абу-Дабі.

Хемілтон захворів на COVID-19: що відомо