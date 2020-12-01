Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет выступить 6 декабря на гран-при Сахира в Бахрейне.

Информация о том, что Льюис Хэмилтон является носителем коронавируса, была озвучена в официальном заявлении Международной автомобильной федерации.

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Представители FIA сообщили, что британец находится в изоляции, а сеть его контактов сейчас отслеживается.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Главным вопросом теперь является, кто же заменит Хэмилтона в составе Mercedes на гран-при Сахира. На большинстве этапов этого года запасным пилотом команды был Стоффела Вандорн, экс-пилот Формулы-1 и гонщик заводской команды Mercedes в Формуле Е.

К слову. Хэмилтон стал вторым действующим пилотом Формулы 1, что подхватил коронавирус. Ранее по этой же причине две гонки пропустил Серхио Перес, которого заменял Нико Хюлькенберг.

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