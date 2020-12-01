Хэмилтон заразился COVID-19: гонщик пропустит следующий этап Формулы-1
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет выступить 6 декабря на гран-при Сахира в Бахрейне.
Информация о том, что Льюис Хэмилтон является носителем коронавируса, была озвучена в официальном заявлении Международной автомобильной федерации.
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Представители FIA сообщили, что британец находится в изоляции, а сеть его контактов сейчас отслеживается.
Главным вопросом теперь является, кто же заменит Хэмилтона в составе Mercedes на гран-при Сахира. На большинстве этапов этого года запасным пилотом команды был Стоффела Вандорн, экс-пилот Формулы-1 и гонщик заводской команды Mercedes в Формуле Е.
Рекордный сезон Хэмилтона
- В ноябре Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап (гран-при Турции) в нынешнем сезоне и гарантировал себе чемпионский титул Формулы-1.
- 35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером.
- Хэмилтон выиграл 1 титул с McLaren и 6 чемпионство с Mercedes. Среди действующих пилотов конкурентом является Себастьян Феттель, у которого 4 титула.
- Хэмилтон является рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в гонках (94) и выигранных квалификаций (97).
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