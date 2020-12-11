В австрийском Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 11-го декабря, уже состоялась женская спринтерская гонка, а теперь настало время мужской.

Норвежец Йоханнес Дале наконец сумел попасть на пьедестал. Великолепная гонка в исполнении биатлониста. Он с нулем одержал дебютную победу на этапах Кубка мира, пишет 24 канал.

К теме Джима финишировала 22-й в Хохфильцене, Алымбекова неожиданно одержала победу в спринте

Кантен Фийон Майе также был метким на двух рубежах, но посоревноваться с феноменальной скоростюю норвежца не удалось – "серебро". Тройку лидеров замкнул еще один француз Фабьен Клод.

Ему неожиданно для всех удалось показать гораздо лучшую скорость за "нового короля биатлона" Йоханнеса Бе, который с одной оплошностью, но финишировал четвертым.

Результаты

1. Йоханнес Дале (Норвегия)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция)

3. Фабьен Клод (Франция)

...

30. Артем Прима

52. Антон Дудченко

68. Богдан Цимбал

74. Дмитрий Пидручный

87. Руслан Ткаленко

Ход гонки

Первым на старт в мужском спринте среди украинцев вышел Антон Дудченко. Первый круг Дудченко проехал в своем темпе, но первый огневой рубеж стал "крепким орешком" для украинца – одна ошибка.

Артем Прима вышел второй на трассу в украинской сборной. Со стрельбой Артем справился на отлично – первый "ноль" в гонке. С одной ошибкой на" лежке " запомнился капитан Украины Дмитрий Пидручный. Лидер команды пытался быстро отстреляться, но однажды попал в "молоко".

Такую традицию украинцев Дудченко на стойке не стал подхватывать – чисто. Такой огневой рубеж значительно улучшит положение Антона в таблице.

На стойку Прима подъехал топ-15 лучших, а чистая стрельба могла лишь улучшить его позиции. Но Артем решил взять пример с капитана команды и хотел быстро отработать на рубеже. Такая тактика была ошибочной-один промах.

На второй стрельбе Подручный собрался и выдал ноль. На последнем круге лидер украинской сборной не походил сам на себя. Казалось, что Дмитрий не едет, а уходит. Скорость капитана резко упала. Интересно, что стало причиной такого спада по дистанции.

Молодой Богдан Цимбал показал классный уровень на первой стрельбе, закрыв все пять мишеней. Но отставание от лидера было около 35 секунд. Второй огневой рубеж не стал таким удачным для украинца – одна проруха. Которая опустила биатлониста из Украины еще на 20 позиций – 56.

Последним в гонке стартовал Руслан Ткаленко. Он уже на" лежке " дважды промахнулся и потерял почти все шансы на попадание в преследование. На втором рубеже еще три ошибки.

По результатам спринта только два украинца отобрались в гонку преследованием. Ими стали Прима и Дудченко-30 и 52 позиции соответственно. Цимбал попал в топ-70 – 68 место. Пидручный стал аж 74-м, а последним среди украинцев финишировал Ткаленко-87.