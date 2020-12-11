Украинские клубы заработали в еврокубках 83 миллиона евро: кто больше всего
По итогам групповой стадии еврокубков три украинских участника Лиги чемпионов и Лиги Европы – Шахтер, Динамо и Заря – суммарно заработали 83 миллиона евро.
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Смотрите также Таблица коэффициентов УЕФА: Шотландия нанесла удар и оторвалась от Украины
Сколько заработал Шахтер
Больше всего на данный момент УЕФА выплатит Шахтеру – команда Луиша Каштру заработала чуть больше 43 миллионов евро.
14,7 млн горняки получат за участие в групповом этапе; 20,29 млн – за счет позиции в десятилетнем рейтинге клубов УЕФА; 7,88 млн – непосредственно за результаты и выход в 1/16 финала Лиги Европы и 0,2 млн – из маркетингового пула.
Сколько заработало Динамо
Динамо заработало 35 миллионов евро. Киевляне также получат 14,8 млн за участие в группе, 16 млн – по десятилетнему историческому рейтингу, 4 млн – за выступление в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы, и те же 0,2 млн – из маркетингового пула.
Сколько заработала Заря
Заря в Лиге Европы заработала 4,69 миллиона евро. Из них более половины – 2,8 млн, луганская команда получит только за участие на групповом этапе. Две победы – над АЕКом и Лестером принесли заре 1,25 млн евро.
Другие клубы
Вылетевшие в квалификации Лиги Европы Колос и Десна получат от УЕФА 540 и 280 тысяч евро соответственно.
- Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря. Шахтер будет сеяным в первой корзине, Динамо – во второй. Оба клуба, как представителей одной ассоциации, разведут при жеребьевке, но они смогут встретиться в следующих раундах, если туда пробьются.
Поделиться новостью