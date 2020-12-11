По итогам групповой стадии еврокубков три украинских участника Лиги чемпионов и Лиги Европы – Шахтер, Динамо и Заря – суммарно заработали 83 миллиона евро.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Смотрите также Таблица коэффициентов УЕФА: Шотландия нанесла удар и оторвалась от Украины

Сколько заработал Шахтер

Больше всего на данный момент УЕФА выплатит Шахтеру – команда Луиша Каштру заработала чуть больше 43 миллионов евро.

14,7 млн горняки получат за участие в групповом этапе; 20,29 млн – за счет позиции в десятилетнем рейтинге клубов УЕФА; 7,88 млн – непосредственно за результаты и выход в 1/16 финала Лиги Европы и 0,2 млн – из маркетингового пула.

Сколько заработало Динамо

Динамо заработало 35 миллионов евро. Киевляне также получат 14,8 млн за участие в группе, 16 млн – по десятилетнему историческому рейтингу, 4 млн – за выступление в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы, и те же 0,2 млн – из маркетингового пула.

К слову. Доходы Динамо и Шахтера подсчитаны с учетом средств, которые клубы должны будут вернуть УЕФА за последствия коронавируса.

Сколько заработала Заря

Заря в Лиге Европы заработала 4,69 миллиона евро. Из них более половины – 2,8 млн, луганская команда получит только за участие на групповом этапе. Две победы – над АЕКом и Лестером принесли заре 1,25 млн евро.

Другие клубы

Вылетевшие в квалификации Лиги Европы Колос и Десна получат от УЕФА 540 и 280 тысяч евро соответственно.