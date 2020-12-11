Луганская Заря провела последний матч Лиги Европы сезона-2020/2021, а сборная Украины узнала новый рейтинг ФИФА. Обзор главных новостей спорта за 10 декабря – читайте в дайджесте Спорт 24.

Заря – Брага

Луганская Заря провела последний матч группового этапа Лиги Европы, пишет 24 канал. Украинский клуб еще в прошлом туре потерял шанс выйти в плей-офф, поэтому матч с Брагой Португалии формально не имел значения.

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Украинская команда уступила более именитому сопернику. Первый тайм завершился без голов. Победу хозяева завоевали во второй половине игры.

Автогол Абу Ханны и точный удар Рикарду Орты принесли Браге победу со счетом 2:0.

В параллельном матче Лестер одолел АЕК. Таким образом, англичане выиграли группу, а Брага финишировала второй. Заря с шестью очками завершила выступление в Лиге Европы на третий ступени.

Умер Паоло Росси

На 64 году скончался лучший бомбардир чемпионата мира 1982 года Паоло Росси. Бывший футболист умер от неизлечимой болезни.

Впрочем, стала ли болезнь причиной смерти – пока не сообщается.

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Достижения Росси

1982 год стал для игрока сборной Италии самым успешным. На чемпионате мира того года Росси 6 раз отмечался в воротах соперников и стал лучшим бомбардиром соревнований. Также нападающий помог итальянцам стать чемпионами мира.

Он запомнился хет-триком в воротах Бразилии (3:2), а в финале огорчил голкипера Германии. В том матче Италия праздновала победу со счетом 3:1.

Благодаря феноменальной игре Паоло стал обладателем "Золотого мяча".

В футболке итальянской сборной провел 48 поединков, где почти в каждом втором матче забивал по 20 голов.

Что касается клубной карьеры, то выступал за итальянские гранды Ювентус и Милан. В составе первый получал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Дважды поднимал над головой трофей Серии А.

Сборная Украины в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных мира. По итогам 2020-го года Украина сохранила позицию в топ-25 сильнейших команд.

Ступеньки соперников Украины на Евро-2020

Нидерланды – 14

Австрия – 23

Северная Македония – 65

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Соперники в отборе на ЧМ-2022

Франция – 2

Финляндия – 54

Босния и Герцеговина – 55

Казахстан – 122

Возглавляет список Бельгия со 1780 очками, второй идет вышеупомянутая Франция. А тройку лидеров замыкает Бразилия (1743 пункта).



Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала

Состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира

Кубок мира по биатлону уже 11-го декабря продолжится третьим этапом в австрийском Хохфильцене. Украинская сборная назвала состав на спринтерские гонки, которые дадут старт третьему этапу.

Состав женской команды

Юлия Джима

Валентина Семеренко

Дарья Блашко

Екатерина Бех

Вита Семеренко

Состав мужской команды

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

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Важно. В состав сборной Украины не попали Тарас Лесюк Елена Пидгрушная. Первый пропускает старт из-за семейных обстоятельств, а отсутствие капитана женской команды Пидгрушной, скорее всего, является запланированным.



Календарь этапов Кубка мира по биатлону / инфографика 24 канала

Попов и Трубин лучшие в Лиге чемпионов

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин стал одним из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Украинский голкипер среди лучших по количеству сейвов.

По данным Wyscout, на счету 19-летнего украинца 25 сэйвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии.

Выше Трубина оказались только вратари Баварии Мануэль Ноер и Локомотива Гильерме. У обоих футболистов 29 сэйвов. Впрочем. Ноер принял участие в 5 встречах, а Гильерме – в 6.

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По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов была сформирована символическая сборная недели. Среди 11 лучших игроков оказался защитник Динамо Денис Попов.

Денис Попов за матч против Ференцвароша набрал сразу 14 баллов. Больше очков за него набрали лишь защитник Баварии Зюле (16 очков) и нападающий ПСЖ Неймар (18 очков).