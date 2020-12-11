Луганська Зоря провела останній матч Ліги Європи сезону-2020/2021, а збірна України дізналася новий рейтинг ФІФА. Огляд головних новин спорту за 10 грудня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Зоря програла Бразі

Луганська Зоря провела останній матч групового етапу Ліги Європи, пише 24 канал. Український клуб ще в минулому турі втратив шанс вийти у плей-офф, тому матч з Брагою у Португалії формально не мав значення.

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Українська команда поступилася більш іменитому супернику. Перший тайм завершився без голів. Перемогу господарі вибороли в другій половині грі.

Автогол Абу Ханни та точний удар Рікарду Орти принесли Бразі перемогу з рахунком 2:0.

У паралельному матчі Лестер здолав АЕК. Таким чином, англійці виграли групу, а Брага фінішувала другою. Зоря з шістьма очками завершила виступ у Лізі Європи на третій сходині.

Помер Паоло Россі

На 64 році відійшов у вічність найкращий бомбардир чемпіонату світу 1982-го року Паоло Россі. Колишній футболіст помер від невиліковної хвороби.

Втім, чи стала хвороба причиною смерті – наразі не повідомляється.

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Досягнення Россі

1982 рік став для гравця збірної Італії найуспішнішим. На чемпіонаті світу того року Россі 6 разів відзначався у воротах суперників і став найкращим бомбардиром змагань. Також нападник допоміг італійцям стати чемпіонами світу.

Він запам'ятався хет-триком у воротах Бразилії (3:2), а у фіналі засмутив голкіпера Німеччини. У тому матчі Італія святкувала звитягу з рахунком 3:1.

Завдяки феноменальній грі Паоло став володарем "Золотого м'яча".

У футболці італійської збірної провів 48 поєдинків, де майже у кожному другому матчі забивав – 20 голів.

Щодо клубної кар'єри, то виступав за італійські гранди Ювентус та Мілан. У складі перший здобував Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків та Суперкубок УЄФА. Двічі підіймав над головою трофей Серії А.

Збірна України у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг збірних світу. За підсумками 2020-го року Україна зберегла позицію у топ-25 найсильніших команд.

Сходинки суперників України на Євро-2020

Нідерланди – 14

Австрія – 23

Північна Македонія – 65

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Суперники у відборі на ЧС-2022

Франція – 2

Фінляндія – 54

Боснія і Герцеговина – 55

Казахстан – 122

Очолює список Бельгія із 1780 очками, другою йде вищезгадана Франція. А трійку лідерів замикає Бразилія (1743 пункти).



Календар збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу

Кубок світу з біатлону вже 11-го грудня продовжиться третім етапом у австрійському Хохфільцені. Українська збірна назвала склад на спринтерські гонки, які дадуть старт третьому етапу.

Склад жіночої команди

Юлія Джима

Валентина Семеренко

Дар'я Блашко

Катерина Бех

Віта Семеренко

Склад чоловічої команди

Дмитро Підручний

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

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Важливо. До складу збірної України не потрапили Тарас Лесюк Олена Підгрушна. Перший пропускає старт через сімейні обставини, а відсутність капітана жіночої команди Підгрушної, швидше за все, є запланованою.



Календар етапів Кубка світу з біатлону / Інфографіка 24 каналу

Попов і Трубін найкращі у Лізі чемпіонів

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін став одним з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Український голкіпер серед кращих за кількістю сейвів.

За даними Wyscout, на рахунку 19-річного українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії.

Вище Трубіна опинилися тільки воротарі Баварії Мануель Ноєр та Локомотива Гільєрме. В обох футболістів 29 сейвів. Втім. Ноєр взяв участь у 5 зустрічах, а Гільєрме – в 6.

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За підсумками 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів було сформовано символічну збірну тижня. Серед 11 найкращих гравців опинився захисник Динамо Денис Попов.

Денис Попов за матч проти Ференцвароша набрав одразу 14 балів. Більше очок за нього набрали лише захисник Баварії Зюле (16 очок) та нападник ПСЖ Неймар (18 очок).