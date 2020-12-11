Лига Европы: видео голов и результаты матчей 10 декабря
В четверг, 10 декабря, состоялись матчи Лиги Европы. Их результаты – в обзоре Спорт24.
Дандолк – Арсенал 2:4
Голы: Флорес, 22, Шоур, 85 – Нкетиа, 12, Эльнени, 18, Виллок, 67, Балгун, 80
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Баер (Леверкузен) – Славия (Прага) 4:0
Голы: Бейли, 8, 32, Диаби, 59, Бельараби, 90+1
Видеообзор матча Байер – Славия
Лех Познань – Рейнджерс 0:2
Голы: Иттен, 31, Хаджи, 72
Наполи – Реал Сосьедад 1:1
Голы: Зелински, 35 – Виллиан Хосе, 90+2
Видеообзор матча Наполи – Реал Сосьедад
ПАОК – Гранада 0:0
ПСВ – Омония 4:0
Голы: Мален, 36, Думфрис, 63 (пен), Пиру, 90+1, 90+3
Нереализованный пенальти: Гомес, 70 (Омония)
Рапид (Вена) – Молде 2:2
Голы: Рицмаєр, 43, Ибрагимоглу, 90 – Эйкрем, 12, 46
Риека – АЗ Алкмар 2:1
Голы: Менало, 52, Томечак, 90+3 – Вейндал, 57
Удаление: Карлссон, 81 (АЗ Алкмар)
Стандард – Бенфика 2:2
Голы: Николя, 12, Тапсоба, 60 – Эвертон, 16, Пицци, 67
Хапоель Беер-Шева – Ницца 1:0
Гол: Хатуель, 72
ЦСКА София – Рома 3:1
Голы: Родригес, 5, Сове, 34, 55 – Миланезе, 22
Янг Бойз – ЧФР Клуж 2:1
Голы: Нсаме, 90+4 (пен), Гаудино, 90+6 – Дебелюх, 84
Удаление: Нсаме, 90+5 – Белгредян, 90, Джокович, 90+8
Брага – Заря 2:0
Голы: Абу Ханна, 61 (авт), Орта, 68
Вольфсберг – Фейеноорд 1: 0
Гол: Йовельич, 31
Хоффенхайм – Гент 4: 1
Голы: Байер, 21, 49, Сков, 26 Крамарич, 64 – Фортуна, 81
Динамо (Загреб) – ЦСКА (Москва) 3:1
Голы: Гвардиол, 28 Оршич, 41, Кастрати, 75 – Бистрович, 77
Лестер – AEK 2:0
Голы: Ундер, 12 Барнс, 14
Либерец – Црвена Звезда 0:0
Лудогорец – ЛАСК 1:3
Голы: Мену, 46 – Визингер, 56, Реннер, 62 (пен), Мадсен, 67
Удаление: Сантана, 61 (Лудогорец)
Нереализованный пенальти: Гойгингер, 45 (ЛАСК)
Маккаби Тель-Авив – Сивасспор 1:0
Гол: Саборит, 66
Селтик – Лилль 3:2
Голы: Жульен, 22 Макгрегор, 28 (пен), Тернбулл, 75 – Иконе, 24 Веа, 71
Спарта (Прага) – Милан 0:1
Гол: Хауге, 23
Удаление: Плехаты, 77 (Спарта)
Тоттенхэм – Антверпен 2:0
Голы: Карлос, 57, Ло Чельсо, 71
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