В четверг, 10 декабря, Заря сыграла матч Лиги Европы против португальской Браги. Команда уступила и вылетела из турнира.

Брага – Заря 2:0

Голы: Абу Ханна, 61 (авт), Орта, 68

Для Зари этот матч не имел особого значения. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Брага же вышла в 1/16 финала Лиги Европы. Но оставался вопрос – из какого места. Португальской команде надо было сыграть лучше, чем английскому Лестеру в параллельном матче, чтобы обойти их в турнирной таблице.

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Весь матч команды провели под дождем. Это в определенной степени повлияло и на саму игру. А также то, что результат матча не слишком сильно давил на обе команды. Поэтому хозяева даже прибегли к ротации. Этим и объясняется малое количество моментов в игре.

Хотя уже на 2-й минуте Брага могла выйти вперед. После удара Руиса Циганикс вынес мяч почти с линии ворот. Но как раз на соперника. И удар в игрока Браги не удался – выше ворот.

Следующих моментов в матче пришлось ждать довольно долго. Заря никак не могла приблизиться на расстояние удара. Игроки Браги не сильно форсировали события на поле. И между 34 и 36 минутами матча хозяева дважды могли забивать. Первый раз свой момент упустил Галену. А потом Руис вышел почти один на один на ворота Шевченко. Но переиграть голкипера Зари не сумел.

Украинская команда на это все ответила ударом Кабаева за несколько минут – мяч пролетел рядом со штангой.

В начале второго тайма Брага стала сильнее давить на ворота соперника. И защита Зари таки дала трещину.

Открыть счет мог Новаиш, который пробивал со штрафного. Но мяч попал в перекладину.

И на 61-й минуте мяч таки оказался в воротах Зари. Гелену прорвался по флангу, обыграл Фаворова, после чего прострелил. Абу Ханна пытался выбить мяч, который летел в ворота, но зато срезал его. Это записали как автогол.

Видео автогола Абу Ханны

Второй гол в ворота Зари организовали игроки, которые только за минуту до того вышли на поле. Медейруш нашел возможность для скрытого паса в штрафную, а Орта в касание отправил мяч мимо голкипера в угол.

Видео гола Орты

В конце матча Заря могла забить гол. Но на этот раз рамка ворот спасла Брагу после удара Гриня.

Заря проигрывает и покидает Лигу Европы, заняв третье место в группе. Команда выиграла два матча, потерпев поражение в четырех.