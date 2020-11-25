После того как была сыграна часть матчей четвертого тура Лиги чемпионов, определились часть команд, которые вышли в 1/8 финала. А затем и команды, которые вылетели из турнира.

Во вторник, 24 ноября, состоялись матчи в четырех группах E, F, G и H. И в двух из них уже известны участники плей-офф.

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В группе G, где выступает киевское "Динамо", в следующий раунд вышли испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус". "Барселона" выиграла все четыре матча и занимает первое место. В последнем туре она на выезде разгромила киевское "Динамо" резервным составом.

"Динамо" и венгерский "Ференцварош" продолжат борьбу за третье место в квартете и выход в Лигу Европы.

Еще две команды, которые обеспечили себе выход в 1/8 финала – в группе E. Тут в следующий раунд соревнований вышли английский "Челси" и испанская "Севилья". Зато французский "Ренн" и российский "Краснодар" разыграют между собой третье место в группе.

Также уже точно известно, что в 1/8 финала не выйдет российский "Зенит". Команда после четырех матчей набрала одно очко и занимает последнее место в группе F. Немецкая "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Лацио" и бельгийский "Брюгге" ведут борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов.

Остальные матчи четвертого тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 25 ноября. Тогда станет известно больше команд, которые вышли в 1/8 финала, а какие – вылетели.