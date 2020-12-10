Украинская ассоциация футбола (УАФ) попытается в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) изменить решение о техническом поражении сборной Украины. Украинская команда была признана виновной в том, что не состоялся матч 6-го тура Лиги наций-2020 против Швейцарии в Люцерне.

Украина официально подала апелляцию на техническое поражение. УАФ будет обжаловать решение УЕФА. В УАФ рассказали, сколько времени продлится рассмотрение дела, информирует Meta Ratings.

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В частности, первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, что в 2020 году CAS вряд ли вынесет решение.

Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс,

– сказал Протасов.

Протасов предполагает, что судебный процесс продлится несколько месяцев.

"Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – добавил Протасов.

Сборной Украины засчитали техническое поражение: что известно

Поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся 17 ноября. В сборной Украины произошла вспышка коронавируса и "сине-желтых" отправили на карантин.

Следует отметить, что команда Андрея Шевченко могла сыграть матч, поскольку имела в составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Несмотря на это последнее решение оставалось за местными властями, которые не позволили провести игру.

Кстати Украина не сможет сыграть отмененный матч со Швейцарией в 2021 году: причина

В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.

Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария – сохранила прописку.