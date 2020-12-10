Техническое поражение сборной Украины: когда будет результат апелляции
Украинская ассоциация футбола (УАФ) попытается в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) изменить решение о техническом поражении сборной Украины. Украинская команда была признана виновной в том, что не состоялся матч 6-го тура Лиги наций-2020 против Швейцарии в Люцерне.
Украина официально подала апелляцию на техническое поражение. УАФ будет обжаловать решение УЕФА. В УАФ рассказали, сколько времени продлится рассмотрение дела, информирует Meta Ratings.
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В частности, первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, что в 2020 году CAS вряд ли вынесет решение.
Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс,
– сказал Протасов.
Протасов предполагает, что судебный процесс продлится несколько месяцев.
"Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – добавил Протасов.
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Поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся 17 ноября. В сборной Украины произошла вспышка коронавируса и "сине-желтых" отправили на карантин.
Следует отметить, что команда Андрея Шевченко могла сыграть матч, поскольку имела в составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Несмотря на это последнее решение оставалось за местными властями, которые не позволили провести игру.
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В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.
Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария – сохранила прописку.
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