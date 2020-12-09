Умер бывший тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья. Известный аргентинский тренер скончался 8-го декабря на 66-м году жизни.

О смерти Алехандро Сабелья сообщает Clarin. Его госпитализировали в день смерти Диего Марадоны.

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Причина смерти Сабельи

В 2005 году Сабельи сделали ангиопластику из-за проблем с сердцем. После Чемпионата мира-2014 он перенес рак гортани.

У тренера была диагностирована вторичная дилатационная кардиомиопатия. Сообщается, что на ухудшение его состояния повлияли антибиотики, которые он принимал из-за внутрибольничной инфекции.

Сабелью госпитализировали 25-го ноября.

Достижения Сабельи