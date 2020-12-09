Умер бывший тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья
Умер бывший тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья. Известный аргентинский тренер скончался 8-го декабря на 66-м году жизни.
О смерти Алехандро Сабелья сообщает Clarin. Его госпитализировали в день смерти Диего Марадоны.
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Причина смерти Сабельи
В 2005 году Сабельи сделали ангиопластику из-за проблем с сердцем. После Чемпионата мира-2014 он перенес рак гортани.
У тренера была диагностирована вторичная дилатационная кардиомиопатия. Сообщается, что на ухудшение его состояния повлияли антибиотики, которые он принимал из-за внутрибольничной инфекции.
Сабелью госпитализировали 25-го ноября.
Достижения Сабельи
- В 2009 году Сабелья возглавил Эстудиантес, который привел команду к победе в Копа Либертадорес и в чемпионате Аргентины.
- С 2011 по 2014 год работал наставником Аргентины. В 2014 году Аргентина вышла в финал чемпионата мира, где проиграла Германии.
- Как футболист выступал за английские Лидс и Шеффилд, и аргентинские Эстудиантес и Ривер Плейт.
- Также Сабелья выступал за бразильский Гремио, аргентинский Феррокариль Оесте и мексиканское Ирапуато.
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