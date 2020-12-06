В финском Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. После гонок в Финляндии биатлонистов ждет спаренный этап в австрийском Хохфильцене. Наставник мужской и женской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги старта сезона.

В эфире "Суспільне. Біатлон" Санитра сказал, что два этапа в Финляндии были плохими для мужской команды. Впрочем, Санитра отметил прогресс Артема Примы.

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Артем Прима показал очень хороший уровень

"Для мужчин эти этапы были плохими, но есть прогресс: Артем Прима показал очень хороший уровень готовности к сезону, Дмитрий Пидручный движется от старта к старту, видно, что может бороться – подтвердил в эстафете. Думаю, что другие спортсмены тоже будут двигаться выше – покажут себя в лучшем состоянии", – сказал словак.

Санитра положительно отозвался о выступлении Руслана Ткаленко и Богдана Цимбала в мужской эстафете. Украинцы финишировали 10-ми.

Пробовали экспериментировать, у нас не было провала. Прима и Пидручный очень хорошо пробежали свои этапы, Руслан Ткаленко держался, особенно хорошо пробежал последний круг. Для Богдана Цимбала – это была школа, на первом круге он почувствовал, что такое мировой биатлон. Хорошо, что он удачно отстрелялся,

– отметил тренер.

Наставника сборной Украины удивили результаты Дарьи Блашко. На втором этапе она финишировала 18-й в спринте, а персьют завершила – 12-й. Это лучшие результаты Блашко в карьере.

"Дарья Блашко показала очень хороший уровень, ее результаты меня немного удивляют. В эстафете она может бежать любой этап, не только первый. Но хорошо, что у нас есть больше вариантов на первый этап – в Контиолахти Даша имела хорошие старты, уверенно стреляет", – рассказал Санитра.

Что касается Юлии Джимы, которая пропускала женскую эстафету, Санитра заявил, что впервые увидел ее только в Контиолахти. Как известно, Джима тренируется с личным тренером.

Говоря об этапах в Хохфильцене, Санитра считает, что прежде всего нужно, чтобы удачно прошла акклиматизация. Он добавил, что в Австрии свой шанс получит Анастасия Меркушина. Она пропускала этапы в Финляндии.