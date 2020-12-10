В среду, 9 декабря, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Шахтер сыграл вничью с Интером

9 декабря Интер и Шахтер сыграли в матче Лиги чемпионов за право выйти в стадию плей-офф турнира. Матч на "Альфредо ди Стефано" завершился безголевой ничьей, пишет 24 канал.

Как это было Шахтер не смог победить Интер и опустился в Лигу Европы: видео

Команды не смогли определить сильнейшего и Шахтер, у которого в активе 8 баллов, занял третье место в квартете В и опустился в плей-офф Лиги Европы.

В параллельном матче Реал победил Боруссию М и завоевал место в плей-офф Лиги чемпионов. При таком раскладе "горнякам" обязательно надо было победить Интер.

Украина подала апелляцию на техническое поражение в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола воспользовалась своей возможностью обжаловать решение УЕФА засчитать нашей сборной техническое поражение за отмененный матч против Швейцарии. Из-за этого наша команда вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.

Отмененный матч Швейцария – Украина: главное

Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября. Его особенность была в турнирном положении. Ведь одна из команд по итогам этого матча должна была покинуть элитный дивизион Лиги наций. Украинцев устраивала и ничья, швейцарцам обязательно надо было побеждать.

Перед этим матчем в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Хотя положительные тесты получили и игроки, которые в свое время уже переболели. Несмотря на это, всю команду отправили на карантин.

Именно потому, что украинская команда была на карантине, матч так и не удалось провести 17 ноября. Хотя в сборной Украины было как минимум 13 игроков, у которых тесты на наличие коронавируса имели отрицательный результат.

Матч таки не состоялся. Поэтому решение о его результате принимали в УЕФА. И там решили защитать сборной Украины техническое поражение. Поэтому именно Украина вылетала из Лиги A, а Швейцария оставалась.

Украинец попал в рейтинг нового дивизиона WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг "бриджервейта" – новой весовой категории. Рейтинг нового дивизиона не обошелся без украинских представителей. WBC составила рейтинг из 20 боксеров. В рейтинге вошел украинский боксер Александр Тесленко.

Возглавил рейтинг колумбиец Оскар Ривас. Второе место занял "временный" чемпион WBA в первом тяжелом весе Рияд Мэри. Замыкает топ-3 чемпион IBO в первом тяжелом весе Кевин Лерена.

Что известно о Тесленко. Украинский боксер, проживающий в Канаде. В его активе 16 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Локдаун в Украине: как ограничения коснутся спорта

8 декабря Кабмин утвердил новую дату локдауна и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.

Проведение соревнований среди профессиональных команд в Украине будет разрешено во время локдауна. Также локдаун не коснется тренировочного процесса профессиональных команд в случае, если тренировки будут проводиться на улице.

Хотя баскетбольное первенство останавливают на всех уровнях из-за проблем с деньгами. Пауза начнется 23 декабря этого года и продлится до 10 января 2021 года. На данном этапе все соревнования проводятся без зрителей.

Внимание! Под запрет попадают ограничения работы, а также прекращение деятельности в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах.