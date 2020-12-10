9 декабря Интер и Шахтер сыграли в матче Лиги чемпионов за право выйти в стадию плей-офф турнира. Поединок завершился безголевой ничьей.

Интер – Шахтер 0:0

Поединок в Милане стал определяющим для обеих команд в текущем еврокубковом сезоне. Подопечные Луиша Каштру могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, оказаться в 1/16 Лиги Европы или вообще остаться без евровесны.

Миланский клуб мог продолжить свою еврокампанию только в случае победы над "горняками".

В конце октября Шахтер встречался с Интером на поле киевского НСК "Олимпийский", и тогда была зафиксирована безголевая ничья. В минувший уик-энд Шахтер в рамках чемпионата Украины разгромил Минай со счетом 5:1, а "нерадзури" в матче Серии А обыграли Болонью – 3:1.

Смотрите также Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Уже на старте матча перекладина спасла Шахтер от пропущенного гола. Прорвался по флангу Барелла и прострелил в центр штрафной на Мартинеса, который выстрелил с лету, но мяч попал точно в перекладину.

Видео удара Мартинеса в перекладину

В целом, начало первого тайма прошло в медленном темпе. Команды не спешили раскрываться, ведь цена ошибки была очень высока.

На 23-й минуте Де Врей почти в упор бил в створ ворот Трубина с подачи углового, но попал в ногу Бондаря. Второй раз повезло "горнякам".

В конце первого тайма у Шахтера случилась вынужденная смена. В столкновении с соперником получил повреждение Витао и не обошлось без помощи медиков. Со слезами на глазах покинул поле бразилец.

Первый тайм матча в Милане был скопирован с игры в Киеве: давление "черно-синих", перекладина, ни одного момента Шахтера.

После перерыва Трубин вытащил мертвый мяч из-под перекладины после удара головой Лукаку. Это Брозович шикарно навесил со стандарта на Ромелу. Через 10 минут Трубин влетел в Барелли, сняв мяч с головы игрока Интера и снова спас Шахтер.

Видео сейва Трубина

На 64-й минуте "горняки" впервые создали опасный момент в матче. Состоялся выход 4 в 3 на ворота Хандановича, который Тете завершил ударом со штрафного Интера, но голкипер "нерадзурри" потянул удар в эффектном прыжке.

Впоследствии Барелла дело точно отдал Лаутаро на ближнюю, но Бондарь в падении максимально навязал борьбу футболисту Интера и не позволил пробить по своим воротам.

Шахтер сразу ответил контратакой: защитник Интера заблокировал удар Соломона у своих ворот, на добивании Тайсон послал низом в руки Хандановичу.

В конце матча Трубин дважды спас ворота "горняков". Сначала вылетел руками на здоровенных футболистов Интера, выбив сферу за пределы вратарской, а через мгновение переправил на угловой удар с линии периметра от Эриксена.

Таким образом, команды не смогли определить более сильного и Шахтер, имеющий в активе 8 баллов, занял третье место в квартете В и опустился в плей-офф Лиги Европы. В параллельном матче Реал победил Боруссию М и завоевал место в плей-офф Лиги чемпионов. При таком раскладе "горнякам" обязательно надо было побеждать Интер.

Интер-Шахтер видеообзор

Турнирная таблица группы В