Локдаун в Украине: как ограничения коснутся спорта
8 декабря Кабмин утвердил новую дату локдауна и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.
Проведение соревнований среди профессиональных команд в Украине будет разрешено во время локдауна, пишет 24 канал.
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В то же время, проведение спортивных мероприятий среди профессионалов без присутствия болельщиков будет разрешено. Также локдаун не коснется тренировочного процесса профессиональных команд в случае, если тренировки будут проводиться на улице.
Хотя баскетбольное первенство останавливают на всех уровнях из-за проблем с деньгами. Пауза начнется 23 декабря этого года и продлится до 10 января 2021 года. На данном этапе все соревнования проводятся без зрителей.
- Весной этого года из-за пандемии коронавируса были досрочно завершены ряд турниров, среди которых – Вторая лига Украины по футболу, Суперлига (баскетбол) и Экстралига (футзал). Сейчас все соревнования проходят при пустых трибунах в связи с оранжевым уровнем опасности распространения COVID-19.
- Локдаун в Украине введут с 8 января 2021 года. Однако если ситуация с коронавирусом будет стремительно ухудшаться, усилить карантин могут безотлагательно. Подробнее читайте здесь.
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