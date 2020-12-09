8 декабря Кабмин утвердил новую дату локдауна и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.

Проведение соревнований среди профессиональных команд в Украине будет разрешено во время локдауна, пишет 24 канал.

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В то же время, проведение спортивных мероприятий среди профессионалов без присутствия болельщиков будет разрешено. Также локдаун не коснется тренировочного процесса профессиональных команд в случае, если тренировки будут проводиться на улице.

Хотя баскетбольное первенство останавливают на всех уровнях из-за проблем с деньгами. Пауза начнется 23 декабря этого года и продлится до 10 января 2021 года. На данном этапе все соревнования проводятся без зрителей.

Внимание! Под запрет попадают ограничения работы, а также прекращение деятельности в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах.