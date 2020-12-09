Украина официально подала апелляцию на техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций
Украинская ассоциация футбола воспользовалась своей возможностью обжаловать решение УЕФА засчитать нашей сборной техническое поражение за отмененный матч против Швейцарии. Поэтому наша команда вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.
Украинская ассоциация футбола послала в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА относительно отмененного матча Лиги наций Швейцария – Украина. Об этом говорится в официальном сообщении УАФ.
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"Считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлена надлежащая оценка при рассмотрении дела", – заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
Стоит добавить, что для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны из Ассоциации юристов Украины.
Отмененный матч Швейцария – Украина: главное
- Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября. Его особенность была в турнирном положении. Ведь одна из команд по итогам этого матча должна была покинуть элитный дивизион Лиги наций. Украинцев устраивала и ничья, а швейцарцам обязательно надо было побеждать.
- Перед этим матчем в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Хотя положительные тесты получили и игроки, которые в свое время уже переболели. Несмотря на это, всю команду отправили на карантин.
- Именно потому, что украинская команда была на карантине, матч так и не удалось провести 17 ноября. Хотя в сборной Украины было как минимум 13 игроков, у которых тесты на наличие коронавируса имели отрицательный результат.
- Матч так и не состоялся. Поэтому решение о его результате принимали в УЕФА. И там решили засчитать сборной Украины техническое поражение. Поэтому именно Украина вылетала из Лиги A, а Швейцария оставалась.
- УЕФА свое решение аргументировал тем, что украинская сторона должна была предусмотреть, что в случае заражения коронавирусом в команде, ей понадобятся игроки, которые не контактировали с больными. Поэтому на матч следовало привезти новую команду. Тогда матч бы сыграли на следующий день, 18 ноября. В УАФ же заявили, что у них не было достаточно времени, чтобы подготовить новую команду для этого матча.
- На другую дату перенести матч не было возможности, ведь в календаре на 2020 год больше не предусмотрено матчей сборных. А на 2021 год уже сформирован другой календарь. Хотя УЕФА мог провести этот матч, выделив для него дату. Как это сделано для финальной части Лиги наций. Кроме того, обе сборные будут иметь по два товарищеских матча в 2021 году. Но после составления календаря квалификации ЧМ-2022 стало понятно, что сборные Украины и Швейцарии сыграть в одну из этих дат не могут, ведь их даты для товарищеских игр не совпадают.
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