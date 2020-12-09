Украинская ассоциация футбола воспользовалась своей возможностью обжаловать решение УЕФА засчитать нашей сборной техническое поражение за отмененный матч против Швейцарии. Поэтому наша команда вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.

Украинская ассоциация футбола послала в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА относительно отмененного матча Лиги наций Швейцария – Украина. Об этом говорится в официальном сообщении УАФ.

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"Считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлена надлежащая оценка при рассмотрении дела", – заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Стоит добавить, что для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны из Ассоциации юристов Украины.

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