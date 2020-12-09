WBC составила рейтинг нового дивизиона: в него попал украинский боксер
Мировой боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг "бриджервейта" – новой весовой категории. Рейтинг нового дивизиона не обошелся без украинских представителей.
WBC составила рейтинг из 20 боксеров. В рейтинге вошел украинский боксер Александр Тесленко. Об этом сообщает WBC.
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Возглавил рейтинг колумбиец Оскар Ривас. Второе место занял "временный" чемпион WBA в первом тяжелом весе Рияд Мэри. Замыкает топ-3 чемпион IBO в первом тяжелом весе Кевин Лерена.
Рейтинг WBC в бриджервейте
- Оскар Ривас
- Рияд Мерхи
- Кевин Лерена
- Дмитрий Кудряшов
- Евгений Романов
- Брайант Дженнингс
- Артур Шпилька
- Ален Бабич
- Джоэль Тамбве Джеко
- Шигабудин Алиев
- Марко Хук
- Билл Лаггуне
- Самуэль Каджая
- Рашид Кодзоев
- Исаак Чемберлейн
- Карлус Уэлч
- Имре Желло
- Александр Тесленко
- Лабинот Ксоксай
- Роберт Симмс
Что известно о новом весе?
В отличие от супертяжелого веса, этот дивизион будет иметь ограничение – 90,7-101,6 килограмма. Дивизион назовут "бриджервейт" – в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который получил серьезные ранения, когда бросился спасать свою сестру от нападения собаки.
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