Мировой боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг "бриджервейта" – новой весовой категории. Рейтинг нового дивизиона не обошелся без украинских представителей.

WBC составила рейтинг из 20 боксеров. В рейтинге вошел украинский боксер Александр Тесленко. Об этом сообщает WBC.

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Возглавил рейтинг колумбиец Оскар Ривас. Второе место занял "временный" чемпион WBA в первом тяжелом весе Рияд Мэри. Замыкает топ-3 чемпион IBO в первом тяжелом весе Кевин Лерена.

Рейтинг WBC в бриджервейте

Оскар Ривас

Рияд Мерхи

Кевин Лерена

Дмитрий Кудряшов

Евгений Романов

Брайант Дженнингс

Артур Шпилька

Ален Бабич

Джоэль Тамбве Джеко

Шигабудин Алиев

Марко Хук

Билл Лаггуне

Самуэль Каджая

Рашид Кодзоев

Исаак Чемберлейн

Карлус Уэлч

Имре Желло

Александр Тесленко

Лабинот Ксоксай

Роберт Симмс

Что известно о Тесленко. Украинский боксер, проживающий в Канаде. В его активе 16 побед и одно поражение на профессиональном ринге.