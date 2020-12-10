Реал уверенно одолел Боруссию и вырвал путевку в плей-офф Лиги чемпионов: видео
9 декабря Реал принимал Боруссию Менхенгладбах в матче Лиги чемпионов. Поединок на "Альфредо ди Стефано" закончился победой "сливочных".
Реал – Боруссия М 2:0
Голы: Бензема, 9, 32
Очень жаркая ситуация случилась в квартете B Лиги чемпионов, где у всех 4 команд были шансы на выход в плей-офф турнира. Одна из частей захватывающей развязки состоялась в Мадриде, где Реал принимал Боруссию из Менхенгладбаха.
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Реал открыл счет на 9-й минуте матча. Лукас Васкес забежал по правому флангу и в ходе развития быстрой атаки выполнил мягкий навес в центр штрафной, где Бензема "завис" в воздухе и головой метров с 10-ти отправил мяч в самую девятку. Зоммер даже не шелохнулся.
Видео первого гола Бензема
В первом тайме мадридцы усилиями того же Бензема удвоили свое преимущество. Родриго получил мяч на правом фланге, как следует раскачал защитника и выдал идеальный по точности навес к линии вратарской, и Бензема головой расстрелял Зоммера.
Видео второго гола Бензема
На 43-й минуте футболисты Реала после углового были близки к третьему голу, Модрич его в итоге и забил ударом в девятку из центра штрафной, но мгновениями ранее Варан был в офсайде.
- В итоге победа над менхенгладбахской Боруссией позволила Реалу победить в группе В и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда, у которой одинаковое количество очков с Шахтером (по 8), заняла второе место по дополнительным показателям.
Реал – Боруссия М видеообзор
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