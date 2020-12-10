У середу, 9 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Шахтар зіграв унічию з Інтером

9 грудня Інтер та Шахтар зіграли у матчі Ліги чемпіонів за право вийти у стадію плей-офф турніру. Матч на "Альфредо ді Стефано" завершився безгольовою нічиєю, пише 24 канал.

Як це було Шахтар не зміг перемогти Інтер та опустився у Лігу Європи: відео

Команди не змогли визначити сильнішого і Шахтар, який має в активі 8 балів, посів третє місце у квартеті В та опустився у плей-офф Ліги Європи.

У паралельному матчі Реал переміг Боруссію М та виборов місце в плей-офф Ліги чемпіонів. При такому розкладі "гірникам" обов'язково треба було перемагати Інтер.

Україна подала апеляцію на технічну поразку у матчі зі Швейцарією

Українська асоціація футболу скористалася своєю можливістю оскаржити рішення УЄФА зарахувати нашій збірній технічну поразку за скасований матч проти Швейцарії. Через це наша команда вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй.

Скасований матч Швейцарія – Україна: головне

Матч Швейцарія – Україна мав відбутися 17 листопада. Його особливість була у турнірному становищі. Адже одна з команд за підсумками цього матчу мала покинути елітний дивізіон Ліги націй. Українців влаштовувала і нічия, швейцарцям обов'язково треба було перемагати.

Перед цим матчем в збірній України виявили спалах коронавірусу. Хоча позитивні тести отримали і ті гравці, що свого часу вже перехворіли. Попри це, всю команду відправили на карантин.

Саме через те, що українська команда була на карантині, матч так і не вдалося провести 17 листопада. Хоча в збірній України було як мінімум 13 гравців, в яких тести на наявність коронавірусу мали негативний результат.

Матч такі не відбувся. Тож рішення про його результат приймали в УЄФА. І там вирішили зарахувати збірній України технічну поразку. Через це саме Україна вилітала з Ліги A, а Швейцарія залишалася.

Українець потрапив у рейтинг нового дивізіону WBC

Світова боксерська рада (WBC) опублікував рейтинг "бріджервейта" – нової вагової категорії. Рейтинг нового дивізіону не обійшовся без українських представників. WBC склала рейтинг з 20 боксерів. У рейтингу увійшов український боксер Олександр Тесленко.

Очолив рейтинг колумбієць Оскар Рівас. Друге місце зайняв "тимчасовий" чемпіон WBA в першій важкій вазі Ріяд Мері. Замикає топ-3 чемпіон IBO в першій важкій вазі Кевін Лерена.

Що відомо про Тесленка. Українеський боксер, який проживає в Канаді. У його активі 16 перемог та одна поразка на професійному рингу.

Локдаун в Україні: як обмеження торкнуться спорту

8 грудня Кабмін затвердив нову дату локдауну і список обмежень, які будуть діяти під час зимового карантину.

Проведення змагань серед професійних команд в Україні буде дозволено під час локдауну. Також локдаун не торкнеться тренувального процесу професійних команд в разі, якщо тренування будуть проводитися на вулиці.

Хоча баскетбольну першість зупиняють на всіх рівнях через проблеми з грошима. Пауза розпочнеться 23 грудня цього року і триватиме до 10 січня 2021 року. На даному етапі всі змагання проводяться без глядачів.

До уваги! Під заборону потрапляють обмеження роботи, а також припинення діяльності в спортзалах, фітнес-центрах, басейнах.