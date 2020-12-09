Киевское Динамо провело решающий матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, а брейк-данс и серфинг официально включили в программу Олимпиады. Обзор главных новостей спорта за 8 декабря – читайте в материале Спорт24.

Динамо победило Ференцварош

8-го декабря стартовал 6-й тур Лиги чемпионов, после которого определятся участники плей-офф и команды, которые продолжат борьбу в Лиге Европы. Об этом сообщает 24 канал.

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Свой матч провело и киевское Динамо, которое принимало венгерский Ференцварош. Киевский клуб на мажорной ноте завершил кампанию в Лиге чемпионов, одержал первую победу.

Динамо победило Ференцварош на НСК Олимпийский с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил центральный защитник Денис Попов.

Благодаря победе Динамо вышло в 1/16 финала Лиги Европы.

Брейк-данс и серфинг включили в программу Олимпиады

Международный олимпийский комитет принял решение включить в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.

Инициатором стал оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Брейк-данс уже был представлен на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.

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В то же время сократилась квота бокса и тяжелой атлетики из-за "серьезного беспокойства МОК насчет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".

"Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК", – сообщили в МОК.

Также было решено сократить общую квоту спортсменов в Париже до 10,5 тысячи человек.

Монзуль – среди лучших женщин-арбитров мира

Украинский арбитр Екатерина Монзуль заняла почетное третье место в рейтинге лучших женщин-рефери в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Главный приз второй раз подряд завоевала француженка Стефани Фраппар, набравшая 145 очков. 140 баллов на свой счет записала представительница Швейцарии Эстер Штаубли, а Монзуль замкнула тройку с 25 пунктами.

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В 2020 году Фраппар стала первой женщиной, которая работала главным арбитром на матчах мужской Лиги чемпионов и Лиги Европы. Интересно, что в обоих поединках принимали участие украинские команды: Лестер – Заря и Ювентус – Динамо.

Ранее Монзуль и ее помощницы вошли в историю Лигу наций, став первой полностью женской бригадой, которая отработала на матче турнира. Также украинка впервые в карьере отсудила матч Лиги Европы.

Лукашенко не пустят на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) решил применить санкции к руководству Беларуси.

МОК временно отстранил от участия в мероприятиях под эгидой организации всех членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

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Одно из решений – исключить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.

Важно! Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко. А первым вице-президентом – его сын Виктор Лукашенко.

Кроме того, МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио 2020 и Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022. Однако все олимпийские стипендии для белорусских спортсменов теперь будет выплачиваться непосредственно спортсменам, а уже не через НОК.

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Также прекращаются любые обсуждения с НОК Беларуси по проведению предстоящих мероприятий МОК.

Причиной решения стала политическая дискриминация спортсменов в стране. НОК Беларуси не смог защитить своих спортсменов от политического преследования. Это решение будет действовать до тех пор, пока ситуация в стране не изменится.