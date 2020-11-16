Олимпиада в Токио, которая была перенесена на 2021 год состоится в запланированный срок. Соревнования будут организованы не смотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.

С каждой последующей неделей все больше позитивной информации появятся относительно будущего Олимпийских игр. Премьер Японии и глава МОК теперь уже окончательно пришли к совместному решению по сроку проведения Олимпиады. Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) и премьер-министр Японии Есихиде Суга, сообщает Deutsche Welle.

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Олимпиада состоится вовремя

Ранее сообщалось, что уже в марте 2021 года начнут проводить тестовые соревнования на объектах. На впоследствии было сообщено, что Олимпиада таки состоится со зрителями на трибунах. Но количество болельщиков будет ограниченным.

На такие два шага японские власти вдохновило успешное проведение соревнований по спортивной гимнастике, которые состоялись 8 ноября с фанатами на трибунах.

Теперь стороны успокоили всех относительно сроков проведения. Они заверили, что Олимпиада в Токио состоится в намеченные сроки.

Отметим, что игры запланировано провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Есихидэ Суга заверил Баха, что страна будет готова на 100% к проведению Олимпиады. МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.