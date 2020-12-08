Уже вскоре будут определены победители на премии Globe Soccer. Роберт Левандовски из Баварии поборется за титул лучшего игрока года с Лео Месси и Криштиану Роналду.

Победители будут определены не только в номинации "Лучший игрок года". Также свои награды получат победители в премии "Лучший клуб" и "Лучший тренер". Номинантов публично обнародовал официальный сайт Globe Soccer.

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Кто попал в номинации

Лучшие игроки: Роберт Левандовский (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона).

Лучшие клубы: Бавария (Германия), Реал (Испания), Ливерпуль (Англия).

Лучшие тренеры: Жан Пьеро Гасперини (Аталанта), Ханс-Дитер Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль).

Интересно, что в последней номинации присутствует наставник Аталанты Гасперини. Под руководством итальянского специалиста играет украинец Руслан Малиновский.

Клуб украинского голкипера Андрея Лунина Реал также может получить награду.

Globe Soccer Awards – ежегодная премия, которая вручается за выдающиеся достижения в футболе

Больше всего шансов на победу у Баварии. Мюнхенцы провели космический прошлый сезон, завоевав требл. Немецкий клуб стал чемпионом страны, выиграл Лигу чемпионов, а также футболисты поднимали над своими головами национальный кубок. Ливерпулю и Реалу будет сложно посоревноваться с такими достижениями немецкого клуба.

Кто остался в расширенных списках