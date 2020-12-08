Кто станет лучшим футболистом года на премии Globe Soccer: топ-3 номинантов
Уже вскоре будут определены победители на премии Globe Soccer. Роберт Левандовски из Баварии поборется за титул лучшего игрока года с Лео Месси и Криштиану Роналду.
Победители будут определены не только в номинации "Лучший игрок года". Также свои награды получат победители в премии "Лучший клуб" и "Лучший тренер". Номинантов публично обнародовал официальный сайт Globe Soccer.
Стоит увидеть Космическая траектория: как футболистка прямым ударом с углового забила гол – видео
Кто попал в номинации
Лучшие игроки: Роберт Левандовский (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона).
Лучшие клубы: Бавария (Германия), Реал (Испания), Ливерпуль (Англия).
Лучшие тренеры: Жан Пьеро Гасперини (Аталанта), Ханс-Дитер Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль).
Интересно, что в последней номинации присутствует наставник Аталанты Гасперини. Под руководством итальянского специалиста играет украинец Руслан Малиновский.
Клуб украинского голкипера Андрея Лунина Реал также может получить награду.
Больше всего шансов на победу у Баварии. Мюнхенцы провели космический прошлый сезон, завоевав требл. Немецкий клуб стал чемпионом страны, выиграл Лигу чемпионов, а также футболисты поднимали над своими головами национальный кубок. Ливерпулю и Реалу будет сложно посоревноваться с такими достижениями немецкого клуба.
Кто остался в расширенных списках
- Лучшие игроки: Чиро Иммобиле (Лацио), Маркиньос (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Серж Гнабри (Бавария) и Садио Мане (Ливерпуль).
- Лучшие клубы: Ювентус (Италия), Севилья (Испания) и ПСЖ (Франция).
- Лучшие тренеры: Томас Тухель (ПСЖ) и Хулен Лопетеги (Севилья).
Поделиться новостью