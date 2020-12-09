Київське Динамо провело вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021, а брейк-данс і серфінг офіційно включили в програму Олімпіади. Огляд головних новини спорту за 8 грудня – читайте у матеріалі Спорт24.

Динамо перемогло Ференцварош

8-го грудня стартував 6-й тур Ліги чемпіонів, після якого визначаться учасники плей-офф та команди, що продовжать боротьбу у Лізі Європи. Про це повідомляє 24 канал.

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Свій матч провело й київське Динамо, яке приймало угорський Ференцварош. Київський клуб на мажорній ноті завершив кампанію у Лізі чемпіонів, здобувши першу перемогу.

Динамо перемогло Ференцварош на НСК Олімпійський з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у другому таймі забив центральний оборонець Денис Попов.

Завдяки перемозі Динамо вийшло до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Брейк-данс і серфінг включили в програму Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення включити в програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс.

Ініціатором став оргкомітет літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Брейк-данс вже був представлений на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі.

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Водночас скоротилася квота в боксі й у важкій атлетиці через "серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту".

"Перебування важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК", – повідомили в МОК.

Також було вирішено скоротити загальну квоту спортсменів у Парижі до 10,5 тисяч осіб.

Монзуль – серед найкращих арбітринь світу

Українська арбітриня Катерина Монзуль зайняла почесне третє місце в рейтингу найкращих жінок-рефері у світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Головний приз вдруге поспіль завоювала француженка Стефані Фраппар, яка набрала 145 очок. 140 балів на свій рахунок записала представниця Швейцарії Естер Штаублі, а Монзуль замкнула трійку з 25 пунктами.

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У 2020 році Фраппар стала першою жінкою, яка працювала головною арбітринею на матчах чоловічої Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Цікаво, що в обох поєдинках брали участь українські команди: Лестер – Зоря та Ювентус – Динамо.

Раніше Монзуль та її помічниці увійшли в історію Лігу націй, ставши першою повністю жіночою бригадою, яка відпрацювала на матчі турніру. Також українка вперше у кар'єрі відсудила матч Ліги Європи.

Лукашенка не пустять на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив застосувати санкції до керівництва Білорусі.

МОК тимчасово відсторонив від участі в заходах під егідою організації всіх членів виконкому Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

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Одне з рішень – виключити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі з усіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри.

Важливо! Президентом НОК Білорусі є Олександр Лукашенко. А першим віцепрезидентом – його син Віктор Лукашенко.

Окрім того, МОК вирішив призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо 2020 та Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022. Однак всі олімпійські стипендії для білоруських спортсменів тепер буде виплачуватися безпосередньо спортсменам, а вже не через НОК.

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Також припиняються будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК.

Причиною рішення НОК стала політична дискримінація спортсменів в країні. НОК Білорусі не зміг захистити своїх спортсменів від політичного переслідування. Це рішення буде чинним, допоки ситуація в країні не зміниться.