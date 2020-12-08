Групповой этап Лиги чемпионов вышел на финишную прямую. Во вторник, 8-го декабря, стартовал заключительный 6-й тур, после которого определятся все участники раунда плей-офф. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт 24.

Зенит – Боруссия Д 1:2 Голы: Дриусси, 16-Пищек, 68, Витсель, 79 Зенит – Боруссия Д видеообзор Стоит внимания Последний шанс для Шахтера: анонс на матч Лиги чемпионов с Интером Лацио – Брюгге 2:2 Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (п) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Удаление: Соболь (Брюгге), 30 Лацио – Брюгге видеообзор