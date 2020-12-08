Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 8 декабря
Групповой этап Лиги чемпионов вышел на финишную прямую. Во вторник, 8-го декабря, стартовал заключительный 6-й тур, после которого определятся все участники раунда плей-офф. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт 24.
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Лацио – Брюгге 2:2
Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (п) – Вормер, 15, Ванакен, 76
Удаление: Соболь (Брюгге), 30
Лацио – Брюгге видеообзор
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