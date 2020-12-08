8 декабря киевское Динамо победило венгерский Ференцварош в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок имел важное значение для обеих команд, ведь победитель вышел в стадию плей-офф Лиги Европы.

Динамо – Ференцварош 1:0

Гол: Попов, 60

Это противостояние имело огромное значение для обеих команд, ведь оно определило обладателя путевки в плей-офф Лиги Европы.

"Должны выйти, выложиться на все сто процентов и получить путевку в еврокубки. Мы уверены в себе. Должны выйти с мыслью обыграть соперника, а не удерживать ничью", – отметил накануне поединка полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко.

Перед очной дуэлью Динамо и Ференцварош одержали победы в своих национальных чемпионатах. Киевляне обыграли Мариуполь со счетом 2:1, а команда Сергея Реброва разобралась с Диошдьёром – 3:1.

В конце октября соперники сыграли в результативную ничью в Будапеште (2:2).

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Хозяева поля активнее начали поединок, но мяч больше контролировал Ференцварош. На 7-й минуте Кендзера сделал мягкий заброс в правый угол штрафной на Гармаша, который сделал навес – Дибуш опередил Вербича и выбил мяч.

На старте встречи команды играли довольно спокойно. Соперники понимали всю ответственность, которая на них лежит, и не спешили раскрываться.

На 22-й минуте Ляйдуни нашел мячом руку Сидорчука в штрафной, но арбитр на "точку" не указал. Очень недовольны были игроки Ференцвароша.

В конце первого тайма произошел пожар у ворот Динамо. Сами футболисты "бело-синих" привезли себе момент. Узуни пробивал с острого угла, но киевляне в панике выбили мяч.

Динамо – Ференцварош видеообзор первого тайма

После перерыва команды заиграли куда активнее. Ференцварош сразу пытался найти подходы к воротам Бущана, так как время играло против команды Реброва.

На 60-й минуте Динамо благодаря большим усилиям удалось открыть счет во встрече. Де Пена подал со штрафного, Кендзера выиграл единоборство и продолжил пас дальше, где Попов оказался не прикрытым, и отправил мяч головой в сетку. Первый гол для 20-летнего украинца в еврокубках.

Видео гола Попова

"Фради" сразу же ответили опасным моментом – после удара Узуни мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот Динамо. Бущан в прыжке кончиками пальцев сыграл.

Впоследствии Ференцварош во второй раз простил киевлян. Зубков оказался на выгодной позиции для удара после сумбура у ворот Бущана. Выкручивал в нижний угол полузащитник "Фради", но чуть не попал в ворота.

Как итог, Динамо победило Ференцварош и вышло в плей-офф Лиги Европы.