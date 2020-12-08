Двукратная Олимпийская чемпиона по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала, как потеряла ребенка. Российская и советская спортсменка пожертвовала нерожденным ребенком из-за Олимпийских игр 1988 года.

Резцова рассказала, что перед Олимпиадой-1988 в Калгари ее заставляли сделать аборт. Об этом сообщает Sports.ru.

Это интересно Первая победа Украины на Олимпиаде: организаторы едва не включили гимн России в честь Баюл

Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то, что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали,

– сказала 55-летняя экс-биатлонистка.

Она рассказала, что в 1985 году вышла замужем за биатлонистом и тренером Леонидом Резцовым. Супруги рассчитывали родить ребенка в 1986 году, когда не было чемпионата мира и Олимпиады. Однако ей не удалось забеременеть.

В июне 1987-го Резцова узнала о беременности, когда приехали на сбор в Отепяэ (Эстония). Российский тренер Николай Лопухов, по словам Резцовой, отправил ее в город Тарту на велосипеде – 40 километров.

В Тарту Резцовой подтвердили беременность и ее отправили из Эстонии поездом в Москву в диспансер к гинекологу.

"Она беременна, но нам нужны медали – она не должна рожать", – это звучало от тренеров. В Москве встретил диспансерский микроавтобус с красным крестом,

– рассказала биатлонистка.

Согласна на аборт, но дайте на квартиру

Резцова заявила, что не догадывалась об аборте. После посещения гинеколога ей сказали принимать решение с мужем.

"Пришла к нему. Он: как ты решишь, так и будет. Но что значит, я решу? Семья-то одна. Я решу, а ты потом будешь жить с моей медалью, но без детей? Перед иконой говорю – так и было. Когда у нас не получалось завести ребенка, я на него вину не клала. Но когда он мне сказал: как ты решишь... Ответственность на себя не взял", – отметила Резцова.

В итоге россиянка решила сделать аборт при условии, что государство выделит ей квартиру.

Решение принимала я, пришла на ковер в Спорткомитет: согласна на аборт, но дайте на квартиру – мы живем у родителей. Нам дали "двушку" здесь, в Химках, еще до Олимпиады. А потом господь подарил мне четырех прекрасных дочерей,

– резюмировала Резцова.