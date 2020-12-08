Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил судом международному олимпийскому комитету. Все из-за недопуска Лукашенко к Олимпиаде. Не обошлось и без лжи в его словах.

Напомним, что Международный олимпийский комитет временно отстранил от участия в мероприятиях под эгидой организации всех членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко, а вице-президент – его сын Виктор.

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Причиной для такого шага в МОК назвали то, что в Беларуси осуществляется политическая дискриминация спортсменов.

Такое решение МОК не осталось без внимания Лукашенко. Свое мнение по этому поводу он высказал во время посещения Столбцовскоой центральной районной больницы. Его цитату приводит телеграм-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-служба Лукашенко.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не брал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? ? И хорошо я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику строишь – будешь врагом", – заявил Лукашенко.

Вот только в своем заявлении Лукашенко солгал, пишет белорусская "Радыё Свабода". Ведь он неоднократно посещал Олимпийские игры. И во время этих визитов не обошлось без скандала.

Так в 1998 году, когда Лукашенко отправился на зимнюю Олимпиаду в Нагано. Но японские власти и организаторов в известность не поставил. Разрешение на посадку его самолета в Японии удалось добиться только при поддержке МИД России.

Уже следующие свои визиты на Олимпиаде Лукашенко согласовал. Он был на Олимпиаде 2008 года в Пекине. А также на зимней Олимпиаде 2014 в Сочи.