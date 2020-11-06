Луганская "Заря" сыграла в Лиге чемпионов против греческого АЕКа. И снова потерпела поражение. Сборная Украины и России сыграли в отборе на гандбольное Евро-2021. Таким были главные новости спорта в четверг, 5 ноября

Разгромное поражение "Зари"

"Заря" снова проиграла в Лиге Европы. На этот раз греческому АЕКу. Луганчане пропустили быстрый гол, а до перерыва – еще один.

К теме "Заря" уступила АЕКу в матче Лиги Европы с разгромным счетом: видео

Во втором тайме Ливая оформил дубль. При этом второй гол он забил за считанные секунды после того, как Кочергин сократил отставание в счете.

Относительно других матчей Лиги Европы, то с результатами игр и видео голов можно ознакомиться по ссылке.

Признание для Нещерета

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам третьего тура, который составил авторитетный портал WhoScored. Он получил оценку 9,1.

Матч между Украиной и Россией

Сборная Украины сыграла матч отбора на гандбольное Евро-2021 против России. Обе команды попали в одну группу. Но их матчи решили провести на нейтральной площадке. Таким стал Минск. В первом матче хозяином были украинцы. И наша команда спаслась от поражения на последних минутах матча.

Уже в субботу, 7 ноября, команды проведут второй матч. На этот раз он будет "домашним" для россиян.

Умерла жена Лобановского

Внезапно умерла Аделаида Лобановская – вдова легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского. Аделаида Панкратьевна умерла на 81-м году жизни.

Новый этап Формулы-1 в Саудовской Аравии

В 2021 году новый этап Формулы-1 примет Саудовская Аравия. Гонка состоится в городе Джидда в ноябре. И это будет ночная гонка.