Поражение "Зари", ничья Украины и России: Главные новости спорта 5 ноября
Луганская "Заря" сыграла в Лиге чемпионов против греческого АЕКа. И снова потерпела поражение. Сборная Украины и России сыграли в отборе на гандбольное Евро-2021. Таким были главные новости спорта в четверг, 5 ноября
Разгромное поражение "Зари"
"Заря" снова проиграла в Лиге Европы. На этот раз греческому АЕКу. Луганчане пропустили быстрый гол, а до перерыва – еще один.
К теме "Заря" уступила АЕКу в матче Лиги Европы с разгромным счетом: видео
Во втором тайме Ливая оформил дубль. При этом второй гол он забил за считанные секунды после того, как Кочергин сократил отставание в счете.
Относительно других матчей Лиги Европы, то с результатами игр и видео голов можно ознакомиться по ссылке.
Признание для Нещерета
Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам третьего тура, который составил авторитетный портал WhoScored. Он получил оценку 9,1.
Матч между Украиной и Россией
Сборная Украины сыграла матч отбора на гандбольное Евро-2021 против России. Обе команды попали в одну группу. Но их матчи решили провести на нейтральной площадке. Таким стал Минск. В первом матче хозяином были украинцы. И наша команда спаслась от поражения на последних минутах матча.
Уже в субботу, 7 ноября, команды проведут второй матч. На этот раз он будет "домашним" для россиян.
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Новый этап Формулы-1 в Саудовской Аравии
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