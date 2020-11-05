Третий тур группы Лиги чемпионов завершился. Эксперты традиционно составили сборную лучших игроков тура, куда попал голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет.

Яркий дебют 18-летнего украинского голкипера не оставил равнодушным никого. Авторитетный портал WhoScored высоко оценил результативные действия Руслана Нещерета и включил его в сборную лучших игроков тура Лиги чемпионов.

Стоит прочесть: 18-летний Нещерет выдал лучший вратарский показатель в ЛЧ за 7 лет: видео безумных сейвов

Голкипер "Динамо" в сборной недели ЛЧ

12 сэйвов Руслана позволили ему стать лучшим игроком матча против "Барселоны". Такого дебюта от молодого голкипера не ожидал никто. Игру украинца оценили в 9.1 балла. Этот показатель превзошел оценки других известных футболистов.

Наибольшую оценку в сборной тура получил нападающий "Боруссии" (М) Алласан Плеа – 10.0, который отметился хет-триком в воротах "Шахтера". Также украинский голкипер уступил по оценке Диогу Жоте (9.9) и Хесусу Короне (9.5).

Добавим, что матч против "Барселоны" завершился поражением "Динамо" 2:1. Единственный гол за "динамовцев" забил Виктор Цыганков.

Больше всего в команде игроков немецких клубов "Баварии" и "Боруссии" (М) – по 3. Также два игрока "Ливерпуля" Мане и Жота вошли в сборную тура. Еще по одному футболисту "Лацио", "Порту" и "Динамо" соответственно.



Сборная тура ЛЧ / скрин с WhoScored