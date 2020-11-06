Луганская "Заря" потерпела третье поражение на групповом этапе Лиги Европы. На этот раз в четверг, 5 ноября, украинская команда в домашнем матче уступила греческому АЕКу.

Заря – АЕК 1:4

Голы: Кочергин, 81 – Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 81

Обе команды проиграли предыдущие матчи в Лиге Европы – "Лестеру" и "Браге".

В составе АЕКа вышло сразу двое украинцев – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Луганская "Заря" в матче против АЕКа почти повторила сценарий игры против "Браги". Правда, тогда луганчане пропустили два гола до 11-й минуты, и были вынуждены отыгрываться весь матч. На этот раз гол украинская команда пропустила на седьмой минуте. Но он тоже "надломил" луганчан.

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Во время вбрасывания аута игроки "Зари" ошиблись в защите. Поэтому мяч отлетел к Танковичу, который был без опеки. Он пробил. Цыганикс пытался заблокировать мяч. Но только помешал Шевченко. От ноги защитника мяч залетел в ворота мимо голкипера.

Игроки "Зари" не отсиживались на своей половине поля. Но меткого удара им не хватало. Зато АЕК провел еще одну поразительную атаку, которая увенчалась забитым голом. Танкович дал на ход Манталосу между защитников "Зари", и нападающий пробил мимо Шевченко с близкого расстояния. Со временем Манталос упустит возможность оформить дубль.

Упустит свой момент и Кабаєв. Он получил навес с фланга. Но оказавшись перед воротами, хоть и под углом, долго будет обрабатывать мяч. За это время его "накроют" соперники. Так что шанс сократить отрыв будет упущен.

Вскоре после начала второго тайма счет стал разгромным. Ливая, войдя на угол штрафной, сумел нанести удар из-под Абу-Ханны. Шевченко не успел среагировать на мощный удар низом.

"Заря" на это ответила ударами издалека. Но проблемы для голкипера АЕКа они не представляли.

И все же "размочить" счет луганчане сумели. На 81-й минуте команда получила право на угловой. Во время подачи Цинтонас кулаками вынес мяч. Его подхватил Назарина и сбросил под удар Кочергину из-за пределов штрафной. Удар был настолько идеален, что пролетел мимо всех игроков, и даже голкипера, влетев в ворота.

Но уже меньше, чем через минуту, разница снова была в три гола в пользу греческой команды. Разыграв мяч в центре поля, игроки провели быструю атаку. Василантопулос вошел в штрафную под углом и пробил. Шевченко ногой отбил мяч. Но точно туда, где были Ливая и Фаворов. И от ноги греческого нападающего мяч влетел в ворота "Зари".

В конце встречи "Заря" получила еще один момент, чтобы сократить отставание. Но после удара Вернидуба мяч попал в перекладину ворот.

"Заря" проигрывает. Это третье поражение украинской команды в Лиге Европы. Она на последнем месте в группе.