В четверг, 5-го ноября, внезапно умерла жена легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского – Аделаида Лобановская. Аделаида Панкратьевна умерла на 81-м году жизни.

О том, что умерла Аделаида Лобановская, сообщает официальный сайт киевского "Динамо". Причины смерти пока не сообщаются.

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Что известно о жене Лобановского

Аделаида Лобановская родилась 21 октября 1940 года. Недавно она отпраздновала 80-летие.

Она юрист по образованию (окончила Киевский университет им. Т. Г. Шевченко).

В семье Валерия и Аделаиды Лобановских был единственный ребенок – дочь Светлана.

Она русский филолог (преподаватель русского языка для иностранцев), окончила Киевский университет.

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким Аделаиды Лобановской.

Жена Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей,

– сказал Суркис.

Что известно о Валерии Лобановском

За карьеру футболиста Лобановский стал чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и дважды был включен в список лучших футболистов Советского союза.

Лобановский прославился, работая тренером. Вместе с киевским "Динамо" ему удавалось 8 раз стать чемпионом СССР и 6 раз обладателем Кубка СССР. В 1975 и 1986 Лобановский выигрывал Кубок обладателей Кубков, а в 1975 выигрывал Суперкубок Европы.

В 1999 году Лобановский вывел "Динамо" в полуфинал Лиги чемпионов, что до сих пор является лучшим результатом украинских клубов в этом турнире.

Валерий Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года.