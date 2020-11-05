В четверг, 5 ноября, сыграли очередные матчи Лиги Европы. Результаты – в обзоре Спорт24.

Бенфика – Рейнджерс 3:3

Голы: Голдсон, 2 (авт), Силва, 77, Нуньес, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (авт), Камара, 25, Морелос, 51

Удаление: Отаменди, 19 (Бенфика)

Лех (Познань) – Стандард 3:1

Голы: Скурас, 14, Исхак, 22, 48 – Лестьенн, 29

За "Лех" выступают два украинца – защитники Василий Кравец и Богдан Бутко. Но обоих не было в этом матче даже в заявке.

Лудогорец – Тоттенгем 1:3

Голы: Кешерю, 50 – Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Чельсо, 62

Омония – Гранада 0:2

Голы: Эррера, 4, Суарес, 64

Удалиние: Дюриш, 41 (Омония)

ПАОК – ПСВ 4:1

Голы: Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цолис, 58 – Захави, 21 (пен)

Рапид (Вена) – Дандолк 4:3

Голы: Любичич, 22, Арса, 79, Гофманн, 87, Демир, 90+1 – Хюбан, 7, Макмиллан, 81 (пен), 90+6 (пен)

Реал Сосьедад – АЗ Алкмар 1:0

Гол: Портгу, 58

Риека – Наполи 1:2

Голы: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (авт)

Рома – ЧФР Клуж 5:0

Голы: Мхитарян, 2, Ибанез, 24, Майораль, 34, 84, Педро, 89

Сивасспор – Карабах 2:0

Голы: Османпаша, 11, Кайоде, 88

Славия (Прага) – Ницца 3:2

Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 – Гуири, 33, Ндое, 90+3

Хапоэль (Беэр-Шева) – Байер (Леверкузен) 2:4

Голы: Аколаце, 11, 25 – Бейли, 5, 75, Дадья, 39 (авт), Вирц, 88

22:00. Антверпен – ЛАСК

22:00. Арсенал – Молде

22:00. Вильярреал – Маккаби (Тель-Авив)

22:00. Хоффенхайм – Слован ()

22:00. Динамо (Загреб) – Вольфсберг

22:00. Заря – AEK

22:00. Лестер – Брага

22:00. Милан – Лилль

22:00. Селтик – Спарта (Прага)

22:00. Фейеноорд – ЦСКА (Москва)

22:00. Црвена Звезда – Гент

22:00. Янг Бойз – ЦСКА (София)