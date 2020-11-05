Сборные команды Украины и России по гандболу в четверг, 5-го ноября, не смогли выявить сильнейшего в рамках отбора на Евро-2021. Команды разошлись мирно в Минске (Беларусь) на арене "Уручьє".

Украина – Россия 27:27 (13:16, 14:11)

Кстати Украина потеряла трех основных вратарей перед матчами с Россией

Ход игры

Украина и Россия сыграли первый матч в группе 3 в рамках отбора на чемпионат Европы-2021. Об этом сообщает 24 канал.

Украинская команда уступила российской сборной в первом тайме. За пол часа на паркете россияне ушли в отрыв в три гола.

После перерыва "сине-желтым" пришлось догонять Россию, с чем украинцы справились. Во втором тайме украинская сборная лишь дважды выходила вперед.

За меньше чем минуту до конца матча Россия побеждала в один мяч. Украина смогла сравнять счет в предпоследней своей атаке.

"Сине-желтые" могли и вырвать победу, однако голкипер россиян спас своих партнеров после сильного броска игрока сборной Украины. Таким образом, команды поделили очки.

Важно. Россия и Украина в группе сыграют против Чехии и Фарерских островов. Отметим, что на чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы. Также квалифицироваться на Евро-2021 сможет лучшая команда, которая займет третью строчку.

Следующий матч Украина также проведет против России в субботу, 7-го ноября.

Календарь матчей сборной Украины