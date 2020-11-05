Сборная Украины вырвала ничью в России в отборе на гандбольное Евро-2021
Сборные команды Украины и России по гандболу в четверг, 5-го ноября, не смогли выявить сильнейшего в рамках отбора на Евро-2021. Команды разошлись мирно в Минске (Беларусь) на арене "Уручьє".
Украина – Россия 27:27 (13:16, 14:11)
Кстати Украина потеряла трех основных вратарей перед матчами с Россией
Ход игры
Украина и Россия сыграли первый матч в группе 3 в рамках отбора на чемпионат Европы-2021. Об этом сообщает 24 канал.
Украинская команда уступила российской сборной в первом тайме. За пол часа на паркете россияне ушли в отрыв в три гола.
После перерыва "сине-желтым" пришлось догонять Россию, с чем украинцы справились. Во втором тайме украинская сборная лишь дважды выходила вперед.
За меньше чем минуту до конца матча Россия побеждала в один мяч. Украина смогла сравнять счет в предпоследней своей атаке.
"Сине-желтые" могли и вырвать победу, однако голкипер россиян спас своих партнеров после сильного броска игрока сборной Украины. Таким образом, команды поделили очки.
Следующий матч Украина также проведет против России в субботу, 7-го ноября.
Календарь матчей сборной Украины
- Россия – Украина 7 ноября
- Украина – Фарерские острова 10 марта
- Фарерские острова – Украина 13 марта
- Украина – Чехия 28 апреля
- Чехия – Украина 2 мая
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