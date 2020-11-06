Луганська "Зоря" зіграла в Лізі чемпіонів проти грецького АЕКа. І знову зазнала поразки. Збірна України та Росії зіграли у відборі на гандбольне Євро-2021. Померла Аделаїда Лобановська. Таким були головні новин спорту в четвер, 5 листопада

Розгромна поразка "Зорі"

"Зоря" знову програла в лізі Європи. Цього разу грецькому АЕКу. луганці пропустили швидкий гол, а до перерви – ще один.

До теми "Зоря" поступилася АЕКу в матчі Ліги Європи з розгромним рахунком: відео

У другому таймі Лівая оформив дубль. При цьому другий гол він забив за лічені секунди після того, як Кочергін скоротив відставання в рахунку.

Щодо інших матчів Ліги Європи, то з результатами ігор та відео голів можна ознайомитися за посиланням.

Визнання для Нещерета

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет потрапив до символічної збірної Ліги чемпіонів за підсумками третього туру, який склав авторитетний портал WhoScored. Він отримав оцінку 9,1.

Матч між Україною та Росією

Збірна України зіграла матч відбору на гандбольне Євро-2021 проти Росії. Обидві команди потрапили в одну групу. Але їх матчі вирішили провести на нейтральному майданчику. Таким став Мінськ. У першому матчі господарем були українці. І наша команда врятувалася від поразки на останніх хвилинах матчу.

Вже в суботу, 7 листопада, команди проведуть другий матч. Цього разу він буде "домашнім" для росіян.

Померла дружина Лобановського

Раптово померла Аделаїда Лобановська – вдова легендарного тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Аделаїда Панкратіївна померла на 81-му році життя.

Новий етап Формули-1 в Саудівській Аравії

У 2021 році новий етап Формули-1 прийме Саудівська Аравія. Гонка відбудеться у місті Джидда у листопаді. І це буде нічна гонка.