Королева автоспорта Формула-1 в 2021 году дебютирует в Саудовской Аравии. Гран-при Саудовской Аравии на городской трассе в Джидде состоится в ноябре 2021 года.

Официальный сайт Формулы-1 подтвердил проведение первой в истории гонки в Саудовской Аравии. Это будет ночная гонка.

Кстати Mercedes в седьмой раз выиграл Кубок конструкторов в Формуле-1

BREAKING: F1 adds Saudi Arabian Grand Prix night race for 2021#SaudiArabianGP @SaudiArabianGP pic.twitter.com/AW6Dy8qIs2 — Formula 1 (@F1) November 5, 2020

Детали сделки

По информации BBC Sport, между сторонами подписан многолетний контракт. Он вроде бы рассчитан на десять лет.

Важно. В 2023 году этап может быть перенесен на стационарный автодром в "Киддия-сити"

"Мы рады приветствовать Саудовскую Аравию в Формуле-1 в сезоне 2021 года. Страна быстро становится центром спорта и развлечений, принимая в последние годы множество крупных мероприятий. Мы рады, что со следующего года там будет проходить и этап Формулы-1.

Этот регион очень важен для нас. Учитывая, что 70% населения Саудовской Аравии моложе 30 лет, мы очень рады привлечь в Формулу-1 новых болельщиков, а нашим зрителям по всему миру показать захватывающие гонки в невероятном месте с богатой историей", – прокомментировал подписание контракта исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри.

Руководство Формулы-1 обещает в ближайшее время опубликовать календарь сезона-2021.