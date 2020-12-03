В среду, 2 декабря, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в материале Спорт24.

Динамо проиграло Ювентусу

2 декабря Ювентус принимал Динамо в матче группового этапа Лиги чемпионов. Киевлянам не удалось осуществить сенсации в Турине, проиграв со счетом 3:0, пишет 24 канал.

Как это было Ювентус всухую разгромил Динамо в Лиге чемпионов: видео

В первом тайме головой забил Кьеза, во второй половине в пустые ворота закатил мяч Роналду, а Мората здорово разобрался с защитой "Динамо" в штрафной, сделав счет 3:0.

"Динамо" провело несколько хороших и качественных отрезков в поединке и даже создало парочку острых моментов у ворот Щесны, но реализовать их не сумело.

Интересно. Эта игра стала первой в истории турнира, где главным арбитром была женщина: в поле работала опытная француженка Стефани Фраппар.

Жуниор Мораес выбыл до конца года

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес пропустит все матчи до конца 2020 года.

Мораес получил травму в матче Лиги чемпионов против Реала, когда защитник мадридцев Рафаэль Варан сбил его в центре поля. Форварда пришлось заменить еще в первом тайме.

Таким образом, Мораес не сыграет в трех матчах, которые остались до конца этого года. Среди них и игра против итальянского Интера в Лиге чемпионов 9 декабря. Именно в этом матче и может определиться место "горняков" в группе.

Также Мораес не поможет команде в двух матчах чемпионата Украины – против Миная (5 декабря) и Ингульца (13 декабря).

Результаты 1/8 финала Кубка Украины

2 декабря состоялось пять из шести матчей 1/8 финала Кубка Украины сезона 2020/2021.

На этом этапе произошло две сенсации – клубы Первой лиги Верес и Агробизнес выбили из борьбы представителей УПЛ Мариуполь и Ворсклу, которая играла в финале Кубка Украины в прошлом сезоне.

Результаты матчей

Нива (Винница) – Колос (Ковалевка) 0:4

ВПК-Агро (Магдалиновка) – Днепр-1 (Днепр) 0:5

Верес (Ровно) – Мариуполь (Мариуполь) 1:0

Агробизнес (Волочиск) – Ворскла(Полтава) 1:0

Александрия (Александрия) – Минай (Минай) 3:0

Десна (Чернигов) – Заря (Луганск) – состоится 16 декабря

Мик Шумахер официально будет выступать в Формуле-1

Мик Шумахер, сын легендарного пилота Михаэля Шумахера, официально будет выступать в Формуле-1. Немецкий гонщик будет защищать цвета команды Haas.

Мик Шумахер сядет за болид Haas в сезоне-2021. Напарником Шумахера станет российский гонщик Никита Мазепин.

Что известно о Шумахере-младшем

21-летний Мик Шумахер лидирует в чемпионате Формуле-2 и близок к тому, чтобы стать чемпионом. В классе Формула-2 Шумахер выиграл две гонки за команду Prema Racing.

Шумахер выступит за Haas в первой практике перед гран-при Абу-Даби, а затем на молодежных тестах по окончании сезона.

Осенью Мик испытал болид, на котором его отец в последний раз стал чемпионом мира. 13-го сентября Мик Шумахер в выставочном заезде проехался на трассе "Муджело" в Италии.