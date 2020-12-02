Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес пропустит все матчи до конца 2020 года. Игрок получил повреждение.

Напомним, Жуниор Мораес получил травму в матче Лиги чемпионов против Реала, когда защитник мадридцев Рафаэль Варан сбил его в центре поля. Форварда пришлось заменить еще в первом тайме.

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Уже после этого Жуниор Мораес отправился на медосмотр. О его результатах сообщили в клубе.

"Жуниор Мораес получил травму правого бедра. На медосмотре была обнаружена обширная гематома. К сожалению, остальные матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации", – рассказал директор департамента медицины футбольного клуба Шахтер Дмитрий Скибинський.

Таким образом Мораес не сыграет в трех матчах, которые остались до конца этого года. Среди них и игра против итальянского Интера в Лиге чемпионов 9 декабря. Именно в этом матче и может определиться место "горняков" в группе.

Также Мораес не поможет команде в двух матчах чемпионата Украины – против Миная (5 декабря) и Ингульца (13 декабря).