Болюча поразка Динамо у Лізі чемпіонів, Шахтар втратив Мораеса: новини спорту 2 грудня
У середу, 2 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у матеріалі Спорт24.
Динамо програло Ювентусу
2 грудня Ювентус приймав Динамо у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Киянам не вдалося здійснити сенсації у Турині, програвши з рахунком 3:0, пише 24 канал.
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У першому таймі головою забив К'єза, у другій половині в порожні ворота закотив м'яч Роналду, а Мората здорово розібрався з захистом Динамо в штрафній, зробивши рахунок 3:0.
Динамо провело кілька хороших і якісних відрізків в поєдинку і навіть створило парочку гострих моментів біля воріт Щесни, але реалізувати їх не зуміло.
Жуніор Мораес вибув до кінця року
Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес пропустить усі матчі до кінця 2020 року.
Мораес отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти Реала, коли захисник мадридців Рафаель Варан збив його в центрі поля. Форварда довелося замінити ще у першому таймі.
- Таким чином, Мораес не зіграє у трьох матчах, які залишилися до кінця цього року. Серед них і гра проти італійського Інтера в Лізі чемпіонів 9 грудня. Саме в цьому матчі й може визначитися місце "гірників" в групі.
- Також Мораес не допоможе команді у двох матчах чемпіонату України – проти Минаю (5 грудня) та Інгульця (13 грудня).
Результати 1/8 фіналу Кубка України
2 грудня відбулося п'ять з шести матчів 1/8 фіналу Кубка України сезону 2020/2021.
На цьому етапі відбулося дві сенсації – клуби Першої ліги Верес і Агробізнес вибили з боротьби представників УПЛ Маріуполь і Ворсклу, яка грала у фіналі Кубка України в минулому сезоні.
Результати матчів
- Нива (Вінниця) – Колос (Ковалівка) 0:4
- ВПК-Агро (Магдалинівка) – Дніпро-1 (Дніпро) 0:5
- Верес (Рівне) – Маріуполь (Маріуполь) 1:0
- Агробізнес (Волочиськ) – Ворскла(Полтава) 1:0
- Олександрія (Олександрія) – Минай (Минай) 3:0
- Десна (Чернігов) – Зоря (Луганськ) – відбудеться 16 грудня
Мік Шумахер офіційно буде виступати у Формулі-1
Мік Шумахер, син легендарного пілота Міхаеля Шумахера, офіційно виступатиме у Формулі-1. Німецький гонщик захищатиме кольори команди Haas.
Мік Шумахер сяде за болід Haas у сезоні-2021. Напарником Шумахера стане російський гонщик Микита Мазепін.
Що відомо про Шумахера-молодшого
21-річний Мік Шумахер лідирує у чемпіонаті Формулі-2 і близький до того, щоб стати чемпіоном. У класі Формула-2 Шумахер виграв дві гонки за команду Prema Racing.
Шумахер виступить за Haas у першій практиці перед гран-прі Абу-Дабі, а потім на молодіжних тестах після закінчення сезону.
Восени Мік випробував болід, на якому його батько востаннє став чемпіоном світу. 13-го вересня Мік Шумахер у виставковому заїзді проїхався на трасі "Муджело" в Італії.
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