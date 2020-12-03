У середу, 2 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у матеріалі Спорт24.

Динамо програло Ювентусу

2 грудня Ювентус приймав Динамо у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Киянам не вдалося здійснити сенсації у Турині, програвши з рахунком 3:0, пише 24 канал.

Як це було Ювентус всуху розгромив Динамо у Лізі чемпіонів: відео

У першому таймі головою забив К'єза, у другій половині в порожні ворота закотив м'яч Роналду, а Мората здорово розібрався з захистом Динамо в штрафній, зробивши рахунок 3:0.

Динамо провело кілька хороших і якісних відрізків в поєдинку і навіть створило парочку гострих моментів біля воріт Щесни, але реалізувати їх не зуміло.

Цікаво. Ця гра стала першою в історії турніру, де головним арбітром була жінка: в поле працювала досвідчена француженка Стефані Фраппар.

Жуніор Мораес вибув до кінця року

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес пропустить усі матчі до кінця 2020 року.

Мораес отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти Реала, коли захисник мадридців Рафаель Варан збив його в центрі поля. Форварда довелося замінити ще у першому таймі.

Таким чином, Мораес не зіграє у трьох матчах, які залишилися до кінця цього року. Серед них і гра проти італійського Інтера в Лізі чемпіонів 9 грудня. Саме в цьому матчі й може визначитися місце "гірників" в групі.

Також Мораес не допоможе команді у двох матчах чемпіонату України – проти Минаю (5 грудня) та Інгульця (13 грудня).

Результати 1/8 фіналу Кубка України

2 грудня відбулося п'ять з шести матчів 1/8 фіналу Кубка України сезону 2020/2021.

На цьому етапі відбулося дві сенсації – клуби Першої ліги Верес і Агробізнес вибили з боротьби представників УПЛ Маріуполь і Ворсклу, яка грала у фіналі Кубка України в минулому сезоні.

Результати матчів

Нива (Вінниця) – Колос (Ковалівка) 0:4

ВПК-Агро (Магдалинівка) – Дніпро-1 (Дніпро) 0:5

Верес (Рівне) – Маріуполь (Маріуполь) 1:0

Агробізнес (Волочиськ) – Ворскла(Полтава) 1:0

Олександрія (Олександрія) – Минай (Минай) 3:0

Десна (Чернігов) – Зоря (Луганськ) – відбудеться 16 грудня

Мік Шумахер офіційно буде виступати у Формулі-1

Мік Шумахер, син легендарного пілота Міхаеля Шумахера, офіційно виступатиме у Формулі-1. Німецький гонщик захищатиме кольори команди Haas.

Мік Шумахер сяде за болід Haas у сезоні-2021. Напарником Шумахера стане російський гонщик Микита Мазепін.

Що відомо про Шумахера-молодшого

21-річний Мік Шумахер лідирує у чемпіонаті Формулі-2 і близький до того, щоб стати чемпіоном. У класі Формула-2 Шумахер виграв дві гонки за команду Prema Racing.

Шумахер виступить за Haas у першій практиці перед гран-прі Абу-Дабі, а потім на молодіжних тестах після закінчення сезону.

Восени Мік випробував болід, на якому його батько востаннє став чемпіоном світу. 13-го вересня Мік Шумахер у виставковому заїзді проїхався на трасі "Муджело" в Італії.