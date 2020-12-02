Шумахер официально будет выступать в Формуле-1
Мик Шумахер, сын легендарного пилота Михаэля Шумахера, официально будет выступать в Формуле-1. Немецкий гонщик будет защищать цвета команды Haas.
Формула-1 сообщает, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера подписал контракт с Haas.
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Мик Шумахер сядет за болид Haas в сезоне-2021. Напарником Шумахера станет российский гонщик Никита Мазепин.
Шумахер рассказал, что в Формуле-1 будет выступать под номером 47.
Что известно о Шумахере?
21-летний Мик Шумахер лидирует в чемпионате Формулы-2 и близок к тому, чтобы стать чемпионом. В классе Формула-2 Шумахер выиграл две гонки за команду Prema Racing.
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Шумахер выступит за Haas в первой практике перед Гран-при Абу-Даби, а затем на молодежных тестах после окончания сезона.
Осенью Мик испытал болид, на котором его отец в последний раз стал чемпионом мира. 13-го сентября Мик Шумахер в выставочном заезде проехался на трассе "Муджело" в Италии.
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