Ювентус всухую разгромил Динамо в Лиге чемпионов: видео
2 декабря Ювентус принимал Динамо в матче группового этапа Лиги чемпионов. Киевлянам не удалось осуществить сенсации в Турине.
Ювентус-Динамо 3:0
Гол: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66
Киевский клуб уже потерял шансы побороться за выход в плей-офф главного клубного евротурнира. Теперь задача "бело-синих" заключается в завоевании путевки в Лигу Европы. Конечно, ключевым для киевлян станет поединок против Ференцвароша в последнем туре.
Перед встречей с Динамо Ювентус допустил осечку в национальном чемпионате, сыграв вничью с Беневенто со счетом 1:1.
Лидирующий в первенстве Украины киевский коллектив в минувший уик-энд разобрался с полтавской Ворсклой – 2:0. В октябре туринцы обыграли Динамо в Киеве благодаря дублю Альваро Мораты.
Смотрите также Ювентус – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
В начале встречи Кьеза пробил издалека, мяч срикошетил и едва не влетел в дальний угол. Немного не хватило вингеру "Юве".
Миколенко сделал крутой подкат на фланге, Кьеза потерял мяч, но когда хотел сразу же повернуть, то случайно заехал коленом в голову Виталию. К счастью обошлось без травм.
На 20-й минуте мяч едва не оказался в воротах "Динамо". С углового с правого фланга последовала прострельная передача на ближнюю штангу, откуда пробивал Мората, но Бущан инстинктивно сумел парировать мяч. После этого Роналду чудом не сыграл на добивании – мяч немного в противоход шел португальцу.
Все же через мгновение итальянцы забили. Сандро получил мяч от Мораты на фланге, навесил, а в штрафной Кьеза ударил головой, мяч от газона прошил Бущана и влетел в ворота.
Видео гола Кьезы
На 30-й минуте Ювентус во второй раз мог забивать в первом тайме. Роналду влупил с 12 метров точно в каркас ворот после провала обороны Динамо.
Видео удара Роналду в перекладину
В конце тайма Вербич падал в чужой штрафной площади, когда его руками придерживал Бонуччи, но Фрапар не увидела никакого нарушения.
Впоследствии Динамо упустило идеальный шанс забить. После диагональной подачи с правого фланга Вербич аккуратно сбросил мяч на Цыганкова, который в упор расстреливал ворота соперника, но попал в Щесны, который выбежал прямо на него.
Видео удара Цыганкова
После перерыва Цыганков подал на дальнюю штангу, но партнеры не сыграли головой, пришлось Щесны в прыжке тащить мяч из нижнего угла.
На 55-й минуте Роналду получил мяч неподалеку от левого угла штрафной, сместился в центр и мощно пробивал под перекладину – Бущан в фантастическом сэйве потянул мяч на угловой.
Однако через мгновение мяч во второй раз оказался в воротах "бело-синих". Кьеза прострелил, Бущан отбил точно на ногу Морати, от которого мяч отлетел на дальнюю штангу, где Роналду с метра переправил в ворота.
Видео гола Роналду
Через 10 минут туринцы довели счет в матче до разгромного. Кьеза отдал в район 11-метровой отметки на Морату, который на замахе обыграл двух соперников, после чего спокойно отправил мяч в цель.
Видео гола Мораты
Ювентус мог забивать и в четвертый раз – после подачи с правого фланга Бущан неудачно сыграл на выходе, не добравшись до мяча, но Федерико Бернардески головой не попал по пустым воротам.
- В итоге, Динамо второй раз проиграло Ювентусу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и осталось с 1 очком в квартете G.
- В параллельном матче группы Барселона с аналогичным счетом разгромила Ференцварош, который также имеет 1 очко. Теперь судьба путевки в Лигу Европы будет определиться между Динамо и Ференцварошем в заключительном туре группового этапа.
Поделиться новостью