2 декабря Ювентус принимал Динамо в матче группового этапа Лиги чемпионов. Киевлянам не удалось осуществить сенсации в Турине.

Ювентус-Динамо 3:0

Гол: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

Киевский клуб уже потерял шансы побороться за выход в плей-офф главного клубного евротурнира. Теперь задача "бело-синих" заключается в завоевании путевки в Лигу Европы. Конечно, ключевым для киевлян станет поединок против Ференцвароша в последнем туре.

Перед встречей с Динамо Ювентус допустил осечку в национальном чемпионате, сыграв вничью с Беневенто со счетом 1:1.

Лидирующий в первенстве Украины киевский коллектив в минувший уик-энд разобрался с полтавской Ворсклой – 2:0. В октябре туринцы обыграли Динамо в Киеве благодаря дублю Альваро Мораты.

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В начале встречи Кьеза пробил издалека, мяч срикошетил и едва не влетел в дальний угол. Немного не хватило вингеру "Юве".

Миколенко сделал крутой подкат на фланге, Кьеза потерял мяч, но когда хотел сразу же повернуть, то случайно заехал коленом в голову Виталию. К счастью обошлось без травм.

На 20-й минуте мяч едва не оказался в воротах "Динамо". С углового с правого фланга последовала прострельная передача на ближнюю штангу, откуда пробивал Мората, но Бущан инстинктивно сумел парировать мяч. После этого Роналду чудом не сыграл на добивании – мяч немного в противоход шел португальцу.

Все же через мгновение итальянцы забили. Сандро получил мяч от Мораты на фланге, навесил, а в штрафной Кьеза ударил головой, мяч от газона прошил Бущана и влетел в ворота.

Видео гола Кьезы

На 30-й минуте Ювентус во второй раз мог забивать в первом тайме. Роналду влупил с 12 метров точно в каркас ворот после провала обороны Динамо.

Видео удара Роналду в перекладину

В конце тайма Вербич падал в чужой штрафной площади, когда его руками придерживал Бонуччи, но Фрапар не увидела никакого нарушения.

Впоследствии Динамо упустило идеальный шанс забить. После диагональной подачи с правого фланга Вербич аккуратно сбросил мяч на Цыганкова, который в упор расстреливал ворота соперника, но попал в Щесны, который выбежал прямо на него.

Видео удара Цыганкова

После перерыва Цыганков подал на дальнюю штангу, но партнеры не сыграли головой, пришлось Щесны в прыжке тащить мяч из нижнего угла.

На 55-й минуте Роналду получил мяч неподалеку от левого угла штрафной, сместился в центр и мощно пробивал под перекладину – Бущан в фантастическом сэйве потянул мяч на угловой.

Однако через мгновение мяч во второй раз оказался в воротах "бело-синих". Кьеза прострелил, Бущан отбил точно на ногу Морати, от которого мяч отлетел на дальнюю штангу, где Роналду с метра переправил в ворота.

Видео гола Роналду

Через 10 минут туринцы довели счет в матче до разгромного. Кьеза отдал в район 11-метровой отметки на Морату, который на замахе обыграл двух соперников, после чего спокойно отправил мяч в цель.

Видео гола Мораты

Ювентус мог забивать и в четвертый раз – после подачи с правого фланга Бущан неудачно сыграл на выходе, не добравшись до мяча, но Федерико Бернардески головой не попал по пустым воротам.