Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
Кубок Украины по футболу сезона-2020/2021 продолжился матчами 1/8 финала. Результаты матчей, состоявшихся 2-го декабря, читайте далее в материале.
Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
Верес – Мариуполь 1:0
Гол: Гегедош, 68
Удаление: Мельник, 72 (Верес)
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ВПК-Агро – Днепр-1 0:5
Голы: Сафронов, 24, Назаренко, 47, 54, Довбик, 72, Когут, 90 + 3
Нива – Колос 0:4
Голы: Ореховский, 40, 68, Костышин, 83, Коваль, 90+3
Агробизнес – Ворскла 1:0 (матч продолжается)
Гол: Черненко, 25
Александрия – Минай (матч начнется в 16:30)
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