Во вторник, 1 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в материале Спорт24.

Шахтер второй раз сенсационно победил Реал

В первый день зимы Шахтер и Реал сыграли матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч на НСК "Олимпийский" завершился сенсационной победой "горняков" 2:0, пишет 24 канал.

Прекрасную возможность отличиться упустил Маркос Асенсио на 4-й минуте, когда попал в штангу. Еще несколько острых моментов подопечные Зидана создали в первом тайме, но забивал в матче только Шахтер.

К слову Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 1 декабря

На 56 минуте Дентиньо воспользовался несогласованными действиями между защитниками мадридцев, а Манор Соломон под завершение игры сумел нанести точный удар низом в ближний угол ворот Куртуа.

Важно. В таблице квартета В донецкий клуб сравнялся по очкам с Реалом (7) и вышел на второе место.

Льюис Хэмилтон заболел COVID-19

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет выступить 6 декабря на гран-при Сахира в Бахрейне.

Сейчас британец находится в изоляции, а сеть его контактов отслеживается.

Главный вопрос теперь, кто же заменит Хэмилтона в составе Mercedes на гран-при Сахира. На большинстве этапов этого года запасным пилотом команды был Стоффела Вандорн, экс-пилот Формулы-1 и гонщик заводской команды Mercedes в Формуле Е.

К слову. Хэмилтон стал вторым действующим пилотом Формулы 1, который подхватил коронавирус. Ранее по этой же причине две гонки пропустил Серхио Перес, которого заменял Нико Хюлькенберг.

Украина вышла в плей-офф отбора на женское Евро-2022

Женская сборная Украины по футболу сыграла заключительный отборочный матч на Евро-2022 с Черногорией.

Хозяйки минимально победили чорногорок. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинок.

Победа позволила сборной Украины занять второе место в группе и продолжить борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланированы на апрель 2021 года.

Украинка Екатерина Монзуль рассудит матч Лиги Европы

Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч Лиги Европы. Она рассудит игру Гент – Слован.

Монзуль будет главным арбитром матча. На линиях ей традиционно будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром этого матча назначен Денис Шурман. Это первый еврокубковый матч для Екатерины Монзуль.

Матч Гент – Слован состоится в четверг, 3 декабря. Начало матча в 19:55.

В Донецке создали фейковый футбольный клуб "Шахтер"

Оккупационные власти в Донецке решили создать свой футбольный клуб "Шахтер". Именно под таким названием теперь в так называемом чемпионате "ДНР" будет выступать один из клубов.

О "создании" футбольного клуба "Шахтер" в Донецке радостно отрапортовали пропагандистские и подконтрольные оккупантам СМИ.

Там же гордо отметили, что якобы "восстанавливается историческая справедливость" и "возвращается" привычное для дончан название. И якобы это именно тот "Шахтер", который выступал в чемпионате СССР.

Какая именно команда получила название "Шахтер" – не сообщается. Но она уже успела сыграть в фейковом зимнем чемпионате оккупантов.