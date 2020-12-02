Сенсационная победа Шахтера, COVID-19 у Хэмилтона и другие новости спорта 1 декабря
Во вторник, 1 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в материале Спорт24.
Шахтер второй раз сенсационно победил Реал
В первый день зимы Шахтер и Реал сыграли матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч на НСК "Олимпийский" завершился сенсационной победой "горняков" 2:0, пишет 24 канал.
Прекрасную возможность отличиться упустил Маркос Асенсио на 4-й минуте, когда попал в штангу. Еще несколько острых моментов подопечные Зидана создали в первом тайме, но забивал в матче только Шахтер.
К слову Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 1 декабря
На 56 минуте Дентиньо воспользовался несогласованными действиями между защитниками мадридцев, а Манор Соломон под завершение игры сумел нанести точный удар низом в ближний угол ворот Куртуа.
Льюис Хэмилтон заболел COVID-19
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет выступить 6 декабря на гран-при Сахира в Бахрейне.
Сейчас британец находится в изоляции, а сеть его контактов отслеживается.
Главный вопрос теперь, кто же заменит Хэмилтона в составе Mercedes на гран-при Сахира. На большинстве этапов этого года запасным пилотом команды был Стоффела Вандорн, экс-пилот Формулы-1 и гонщик заводской команды Mercedes в Формуле Е.
Украина вышла в плей-офф отбора на женское Евро-2022
Женская сборная Украины по футболу сыграла заключительный отборочный матч на Евро-2022 с Черногорией.
Хозяйки минимально победили чорногорок. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинок.
Победа позволила сборной Украины занять второе место в группе и продолжить борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланированы на апрель 2021 года.
Украинка Екатерина Монзуль рассудит матч Лиги Европы
Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч Лиги Европы. Она рассудит игру Гент – Слован.
Монзуль будет главным арбитром матча. На линиях ей традиционно будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром этого матча назначен Денис Шурман. Это первый еврокубковый матч для Екатерины Монзуль.
В Донецке создали фейковый футбольный клуб "Шахтер"
Оккупационные власти в Донецке решили создать свой футбольный клуб "Шахтер". Именно под таким названием теперь в так называемом чемпионате "ДНР" будет выступать один из клубов.
О "создании" футбольного клуба "Шахтер" в Донецке радостно отрапортовали пропагандистские и подконтрольные оккупантам СМИ.
Там же гордо отметили, что якобы "восстанавливается историческая справедливость" и "возвращается" привычное для дончан название. И якобы это именно тот "Шахтер", который выступал в чемпионате СССР.
Какая именно команда получила название "Шахтер" – не сообщается. Но она уже успела сыграть в фейковом зимнем чемпионате оккупантов.
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